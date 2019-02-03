拒酒測掰車是別人開的 法官調影帶拆穿謊言駁訴願

2019-02-03 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市張姓男子去年5月開小客車，被警攔下，他拒絕接受酒精濃度測試當場舉發，被開罰9萬元，吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。張男不服，堅稱車不是他開的，向法院提起行政訴訟，基隆法院法官調影帶拆穿謊言，駁回訴願。

張姓男子指出，當晚他和朋友餐敘後，他在路邊攔了1 輛計程車要送朋友回台北，他因酒後腸胃不適、意識未完全清楚，不宜開車，請計程車司機載他到加油站旁，讓他獨自乘坐於靜止之車內乘客座休息，等太太來接手開車，載他回家。

但太太未趕到，就遭警察盤查，並要求伊配合酒精濃度檢測，他並無酒駕行為，亦無酒駕意圖，警方未確切查證，未調影片還原他靠靠路邊、計程車司機下車過程，就認定他由駕駛座更換座位至乘客座，惡意逃避酒測，拒絕酒測，很不公平，他請求原處分撤銷。

法官調閱警方錄影檔，顯示該路段當時已擺設「酒測攔檢」之亮點告示牌，並於車道中間處擺放反光交通錐限縮車道，設置酒測路檢點，看到加油站與酒測路檢點之間的麥金路路旁有1輛開啟大燈之汽車停靠，認有異狀，遂驅車前去盤查。

自該警發現小客車到抵達停靠，不到1分鐘，畫面當中並無人進出小客車，且經警方打開該車駕駛座車門，車內僅有身著藍色上衣、白色短褲之男子1人乘坐於副駕駛座上。

法官指出，他調案卷，當日執行酒測勤務之員警吳元劭在檢察官訊問稱，因很多酒駕的人會在路檢點前加油站換座位或迴轉逃避路檢，他們早安排1名同仁在加油站內埋伏。當日埋伏同仁見小客車過加油站後隨即停在路旁，立即騎車前往盤查。路檢點也有1 位同仁騎車朝系爭汽車方向過去，期間小客車車上均無人下車，車內僅有原告坐在副駕駛座上打電話等。