酒駕零容忍全民公敵 桃園中壢勇哥報警攔酒駕車

2019-02-03 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



接連發生酒駕肇事嚴重傷亡事故，酒駕零容忍，除了是警方攔查取締重點，酒駕者也成為全民公敵、草木皆兵。桃園市見義勇為路人，勸導危險駕駛時反被嗆，聞到他身上有酒味，對方竟心虛駕車逃逸，報警一路尾隨協助警方逮人。

桃園市47歲莊姓男子駕車，一路搖晃蛇行，王姓男子見他邊開車邊看手機，好心搖下車窗提醒，莊竟下車與王男理論。王聞到莊身上有酒味，見義勇為報警，將酒駕心虛逃逸莊男攔查酒測，依公共危險罪嫌移送法辦。

王姓男子向警方表示，雙方停車路邊理論時，莊男態度不佳反嗆，聞到莊身上有酒味，詢問怎可酒駕危險上路，莊男竟心虛，頭也不回的上車加速逃逸。他擔心危及路人安全，連忙記下車號報警。警方獲報通報警網，會同王男在中壢區中光路，合力攔停莊男轎車。

想下車逃逸莊男，被當過憲兵王男使出摛拿手，會同警網當場圍捕制伏，莊男酒測值達0.3毫克。他供稱，是前晚在家中喝酒宿醉，因臨時有事才駕車外出。