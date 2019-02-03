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酒駕0.14先勸導 19分鐘後再被測出0.15開罰…法院撤罰單

2019-02-03 16:55聯合報 記者袁志豪╱即時報導

陳姓男子酒後騎車從台北市萬華區返回新北市板橋區，先被萬華警員測得酒測值每公升0.14毫克，勸導後讓他離開；隨後陳又被海山分局警員攔查，測得0.15毫克。由於陳5年內二度酒駕，開罰9萬元、吊銷駕照，他不服提告。法院認為，儀器檢測已有誤差值疑慮，應作有利於陳的認定，舉發單位未考量以不舉發為適當，施以勸導、免予舉發，恐有裁量濫用，判決撤銷罰單。

判決指出，陳姓男子2016年11月14日酒後騎車，酒測值達每公升0.53毫克，已裁罰確定，去年8月9日晚間6時許，他又酒後騎車從台北市萬華區要返回新北市板橋區；陳在台北市環河南路一段與貴陽街二段路口先被萬華警分局警員攔下，研判陳有喝酒，酒測後發現僅達0.14毫克，尚未超標，勸導後讓陳離去。

19分鐘後，陳騎車下橋到了新北市板橋區，又被海山警分局攔下，警員同樣研判他有喝酒，酒測發現達0.15毫克，依法開罰；因陳五年內二度酒駕，開罰9萬元罰鍰、吊銷駕照，並應參加道路交通安全講習，新北市交通事件裁決處開立裁決書，陳不服提告。

陳姓男子主張他在台北市先被警察用大台機器酒測，數值是0.14毫克，過了華江橋又被警察用小台手提機器酒測，數值是0.15毫克；他認為二次酒測時間相隔不到5分鐘，酒測值卻不符，希望法院撤銷裁罰。

新北市交通事件裁決處出庭指出，兩分局施測時間依據列印單記載，已相隔約20分鐘，並非陳所說不到5分鐘，舉發單位並非蓄意針對陳而攔停，相關施測程序合法；員警使用合法的酒測儀器測得酒測值為0.15毫克，與前次所測應相互獨立判斷正確性而不相影響。

陳既合法考領機車駕照，對相關規定應確實遵守，卻在2016年已有酒駕紀錄，去年8月再次酒後駕車，所辯實無足取，請求駁回告訴。

法院指出，陳姓男子去年8月9日晚間6時55分被萬華警分局攔查實施酒測，隨後在19分鐘後被海山警分局攔查實施酒測，酒測值分別為0.14、0.15毫克；依據酒測器技術規範指出，酒測器可能會有正負0.02毫克的誤差值，雖然不是每次酒測均會發生誤差，但究竟有沒有誤差，在科學上也無法精準認定。

法官認為，在這相隔19分鐘內，陳證稱沒有再另外喝酒，警方與交裁處也沒有提出證據證明陳在從台北騎到新北的途中又有喝酒，在出現二個不同檢測數值下，客觀可認為儀器檢測有誤差值疑慮，應作有利於陳的認定。

法官表示，陳卻有酒後騎車的事實，但陳被檢測出酒測值0.14毫克後，主觀上認為自己飲酒量並未逾法定標準值，況且一般人均認為酒精反應會隨時間持續下降，不可能認知到酒測值還會提高，陳繼續騎車難憑認具有故意或過失可言。

法官指出，再依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項第12款「行為人有下列情形之一，而未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，以不舉發為適當者，交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員得對其施以勸導，免予舉發：十二、駕駛汽車或慢車經測試檢定，其吐氣所含酒精濃度超過規定之標準值未逾每公升○．○二毫克。」

在酒測值有歧異的情況下，舉發單位應綜合考量，加上檢測儀器可能有誤差疑慮，應以不舉發、改以勸導較為適當；認定舉發單位恐有裁量濫用情形，判決撤銷罰單。

陳姓男子酒後騎車從台北市萬華區返回新北市板橋區，先被萬華警員測得酒測值每公升01...
陳姓男子酒後騎車從台北市萬華區返回新北市板橋區，先被萬華警員測得酒測值每公升01.4毫克，勸導後讓他離開；隨後陳又被海山分局警員攔查，測得0.15毫克，陳被開罰，法院撤銷罰單。示意圖／報系資料照片
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