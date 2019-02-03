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上海發生重大車禍1死9傷 驚傳為台灣旅行團

司機撞斷人手被控肇逃 法官判無罪：他不知發生車禍

2019-02-03 14:54聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市王姓男子去年初開貨車擦撞機車，導致騎士右手骨折，被控肇事逃逸，但法官審理後...
台中市王姓男子去年初開貨車擦撞機車，導致騎士右手骨折，被控肇事逃逸，但法官審理後認為，王不知有撞到人，判王無罪（圖中非當事人車輛）。示意圖／報系資料照
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台中市王姓男子去年1月間開貨車行經西屯區朝馬路時，與一名機車騎士發生碰撞，貨車擦撞機車的左側車身後，害騎士因此被拋飛，並在現場留下近20公尺的刮地痕，騎士報警法辦，王被依肇事逃逸罪嫌起訴，但王始終辯稱不知道有撞到人，台中地院法官審酌相關行車記錄器後，認定王的確與騎士擦撞釀禍，不過調閱監視器後，認定雙方當時併行，貨車車斗長，貨車車尾擦撞後，騎士才倒地，擦撞後貨車未減速或加速，採信王說詞，判無罪。

判決書指出，王姓男子是貨車司機，去年1月29日下午4時許，開貨車行經西屯區朝馬路由安和路往環中路方向行駛，王車在朝馬路201號前，疑因未保持間距，王車從後方超越一輛機車時，右側貨車車身擦撞機車的左側車身，造成機車騎士被拋飛，機車往前滑行約19.5公尺，騎士的右手有骨折的狀況，騎士報案後，全案依肇事逃逸罪嫌起訴。

全案在台中地院審理時，王矢口否認涉案，辯稱不知道有撞到人；法官勘驗監視器畫面，發現案發時騎士行駛在外側車道靠近內外車道間的車道線處，王的貨車雖主要行駛在內側車道，但王車的右側車輪已在內外車道間車道線的右側，王車有跨越車道線，占用部分外側車道行駛的情形，可見王車與機車併行前行時，兩車的間距確實甚為接近；且機車在貨車前行超越時，在貨車車尾經過的瞬間，才出現車身傾斜、瞬間倒地，並往前滑行，佐以騎士證詞，認定王車是在超車後與機車發生碰撞產生事故。

但法官審酌，王車的車速比機車快，兩車都快速往前時，王車又是在車尾超越機車時，才發生稍微擦撞的情形，且貨車車頭與車斗距離較長，與一般車輛不同，且擦撞後，都不見王車有任何減速或加速，認定王不知貨車車尾有碰撞到機車騎士，採信王說詞，判王無罪，全案仍可上訴。

機車騎士行車記錄器骨折
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