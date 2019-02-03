網路簽賭集團10人落網 營運4月簽注金逾2億元

2019-02-03 13:41 中央社 高雄3日電



高雄市警方今天宣布查獲網路下注博弈簽賭集團，透過第三方支付網購點數，營運4個月以來簽注金逾新台幣2億元，警方逮捕10人，其中有人以正妹圖設臉書招攬賭客並拜狐仙求財。

高雄鹽埕警分局日前獲報，盧姓男子涉嫌經營網路博弈簽賭網站，趁農曆春節簽賭熱潮開設網路博弈賭盤牟利，警方經跟監埋伏蒐證，2月1日見時機成熟，直搗集團設在高雄市3個據點，先後逮捕盧男等10人並起獲贓款62.3萬元、行動電話18支、電腦主機、平板、筆記型電腦36台、監視器5台、針孔監視器1台、分享器2台及數據機1台等。

警方調查發現，集團組織與分工細膩有如公司規模，以盧男為首分設機房、業務推廣，客服等部門，由幹部帶領旗下員工從事不法勾當，集團另設輔導部門輔導旗下業績較差員工。

警方表示，集團成員汪男、沈男並偽裝為年輕貌美女子身分以網路美女截圖設立臉書、IG及聊天室，加入其他社群向不特定男子推廣業務，待對方上門即轉介公司客服部遊說，待客戶欲參加網路簽賭時，則要求須以第三方支付方式先購買至少1000元以上點數才能下注簽賭。

警方指出，集團成員不乏以百萬高級名車代步，且有成員為求生意興旺，擺設狐仙與金雞母加以求拜，並另裝設針孔攝影機監視器過濾閒雜人，躲避查緝。

警方表示，盧男等10人到案都坦承經營博弈簽賭網站犯行；盧男等人去年10月經營賭博網站至今，累計經手下注金額達2億5000多萬元，獲利逾4770萬元。