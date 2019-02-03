女同事賴夫「晚安我愛你！」 妻子訴請離婚獲准

2019-02-03 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市女子阿芳（化名）訴請與結婚8年多先生離婚，她主張先生與公司女同事過從甚密，兩人為此不斷爭吵；阿芳先生則不同意離婚，表示與女同事沒有關係；法官根據阿芳提出先生與女同事LINE截圖，竟有「晚安～我愛你！」對話，內容曖味，認為他有婚外情，加上不與阿芳同居已逾1 年，判准離婚，可上訴。

阿芳主張，她與先生2010年3月結婚，婚後夫妻感情初期融洽，不料沒過多久，先生即因工作關係屢為異性所誘惑，經兩人協議於2013年1月登記離婚，本以為夫妻緣盡於此，唯先生仍糾纏不清，並多次要求復合，同年2月再登記結婚。

近來阿芳先生故態復萌，與公司女同事過從甚密，她因此爭吵不斷，前年4月簽署離婚協議書，但先生事後反悔，要求她應給予鉅額款項，才配合辦理登記離婚，但她不斷為先生出錢處理個人事宜，目前仍負債中，無多餘財力再負擔，無法完成離婚登記，先生也沒有維持婚姻意願。

阿芳先生不同意離婚，他主張是阿芳要他搬出去住，因他在高雄工作，來回兩地跑，妻子覺得他與女同事有染，兩人就吵架，他與女同事純粹是業務往來。