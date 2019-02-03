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影╱酒駕致死擬視為殺人 男大生父：非常慶幸政府修法

2019-02-03 11:34聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市昨天凌晨發生48歲陳姓酒駕累犯酒後駕車，撞死騎機車的21歲彭姓朝陽科大男學生，以及25歲鄭姓女騎士，酒駕害命引發眾怒，彭父昨天沈痛呼籲「酒駕懲罰條款訂高」。彭父今天得知法務部研擬酒駕致人死亡的肇事者朝「故意殺人」可行性方向修法，他指出，非常慶幸政府朝修法方向努力，酒駕行為、尤其是累犯，本來就要處以重罰，才能遏止酒駕害命，減少悲劇的發生。

警方調查，肇事的陳男是酒駕累犯，去年3月9日因酒駕拒測被吊銷駕照，去年11月無照酒駕被逮，昨天凌晨4時許，陳男駕駛休旅車在台中市大里區國光路二段逆向行駛近一公里，陸續撞上彭姓男騎士，鄭姓女騎士，再連撞路邊停放發財車、機車、賓士車，一輛計程車見狀往左側閃避，右側也遭撞，最後撞路邊的賓士車停下。

彭男和鄭女到院前無生命跡象，彭男左腳踝斷肢、全身多處骨折、頭部明顯外傷；鄭女則全身多處骨折，兩人搶救後皆不治。

車禍現場一片凌亂，更誇張的是，警方在休旅車駕駛座旁邊的地面上，發現一瓶高梁酒，研判是撞擊後從車內掉落。死者親友接獲消息趕到，氣得要追打肇事的陳男，被警方制止。

陳男供稱，前晚在南投中寮和朋友喝酒，車上的高粱酒是朋友放的，他沒有邊開邊喝。家屬表示，陳男罹口腔癌，可能是病痛纏身難入睡，才會喝酒解痛。家人多次勸他不要開車都都無效沒想到釀成這麼重大的慘劇。

死者彭姓男大學生的爸爸昨天在派出所，氣的要追打肇事的陳男，他說，「酒駕害死人，我就這個寶貝兒子，就被他撞沒了！」他的兒子才大二，人生才剛要開始，質問陳男「為什麼要酒駕？」「怎麼這麼殘忍？」「我兒子還冰冷冷躺在那裡」。

警方查出，陳姓休旅車駕駛，去年三月酒駕被吊銷駕照、十一月無照酒駕。圖／記者趙容萱...
警方查出，陳姓休旅車駕駛，去年三月酒駕被吊銷駕照、十一月無照酒駕。圖／記者趙容萱翻攝
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在餐廳工作的鄭姓女子本與家人約好大年初一、初二要到南投露營。圖／家屬提供
在餐廳工作的鄭姓女子本與家人約好大年初一、初二要到南投露營。圖／家屬提供
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彭姓男大學生遭撞死，彭父哀痛欲絕，沈痛表示，酒駕事件層出不窮，害死多少人，疾呼「...
彭姓男大學生遭撞死，彭父哀痛欲絕，沈痛表示，酒駕事件層出不窮，害死多少人，疾呼「酒駕肇事罪責要訂高！」記者趙容萱／攝影
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彭姓男大學生昨天凌晨遭撞死，彭父說，前晚全家還一起參加公司尾牙，沒想到分開幾小時...
彭姓男大學生昨天凌晨遭撞死，彭父說，前晚全家還一起參加公司尾牙，沒想到分開幾小時，就天人永隔。圖／家屬提供
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酒駕休旅車骨折
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