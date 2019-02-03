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細勾稽勤調查 模範行政執行官追回60億

2019-02-03 11:13中央社 台北3日電

法務部行政執行署行政執行官黃瑛足曾承辦孫道存、洪敏泰等滯欠大戶案，靠細膩心思從繁雜金流找出義務人逃費破綻，成功追回超過60億元欠款，也榮獲法務部模範公務員

台灣大學法律系畢業的黃瑛足說，偶然看到補習班網站的公職介紹寫著，「行政執行是實踐公權力的最後方法，實現公平正義的最後一道防線」，也為了嘗試跟報考司法官的同學走不一樣的路，投入行政執行官考試。

民國93年，黃瑛足通過特考、受訓後任官，肩負起讓欠繳公法上金錢給付義務（如稅款、罰款、勞健保費）的義務人順利清償的重責大任。

黃瑛足說，滯欠大戶的共通點是「身無分文」，許多義務人被移送執行前早脫產完畢，如何「無中生有」，找出義務人隱匿財產、有錢不還的事證，才有談判籌碼，甚至向法院聲請管收，讓大戶乖乖還錢，是行政執行最大挑戰與成就感來源。

黃瑛足說，調查義務人財務狀況是首要工作，但往往從金融機構調回來的交易明細厚厚一疊、資料成千上萬筆，必須仔細逐一核對哪筆資金是正常支出或異常移轉，從中找到脫產、隱匿的蛛絲馬跡，非常耗費心神。

除埋首帳冊金流，黃瑛足指出，有時現地調查也會有意想不到的收穫，過去曾執行一件積欠千萬元贈與稅案件，義務人名下沒財產，書記官到住處訪查也找不到人，社區管理員卻意外透露這名義務人是大地主、坐擁4房產，令她如獲至寶。

近一步追查，黃瑛足發現，義務人事發後將房產過戶給妻子後離婚，最後聲請管收獲准。這名義務人的前妻得知後，立刻從美國返台繳清欠稅，甚至為了避免再產生贈與稅，與前夫在管收所辦登記結婚，這名義務人出所後還寫信感謝她努力追稅，讓他破鏡重圓。

黃瑛足認為，行政執行官每個動作都影響民眾財產權，必須非常謹慎、細心，不僅要換位思考破解滯欠大戶的逃費手法，也要站在民眾立場思考，畢竟有些人不是不願意繳而是已窮困潦倒，對大戶不手軟、對弱勢多點同理心，同樣是行政執行的核心價值。

曾成功讓普騰電子創辦人洪敏泰、前太平洋電線電纜公司董事長繳清欠稅的黃瑛足迄今徵起金額超過60億元，也曾寫下年度績效第一的紀錄，更於去年獲選法務部模範公務員，擦亮行政執行署招牌。

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