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抱怨過年回夫家祭祖？ 他不爽賞老婆巴掌下場慘了

2019-02-03 09:48聯合報 記者林孟潔╱即時報導

示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage
示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage
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新北市一名男子前年農曆年前夕打妻子一巴掌，還將妻子強拖至廁所，造成妻子嘴唇破皮、手臂受傷。他向法官指出，因為春節將至，他邀妻子一起回老家祭祖，未料妻子開始抱怨，歇斯底力叫囂苦鬧，還揚言殺死他的父母，他為使妻子冷靜才打人，事後被判刑3月；民事部分，士林地院判賠6萬元確定。

妻子提告主張，她和丈夫結婚超過4年，婚後丈夫多次對她家暴，但為了怕家人擔心，她選擇隱忍不說，未料丈夫2017年1月某日晚間，在住處打她巴掌，再將她從沙發上舉起，她趁機掙脫躲到房間，但丈夫不肯罷休，再將她拖出房間，拉至廁所，導致她手臂發紅受傷、嘴唇破皮，要求丈夫應賠償50萬元精神慰撫金。

男子則抗辯，妻子在婚前就常有脫序行為，婚後更是變本加厲，口出惡言污衊公婆，他當初是因為農曆年節將至，和妻子商量要帶小孩回老家祭祖，未料妻子開始諸多抱怨，還在深夜歇斯底里叫囂哭鬧，揚言到老家殺死他父母，他為使妻子冷靜，才會動手賞耳光，他又擔心妻子深夜外出有危險，才會迫於無奈和妻子拉扯，不慎讓妻子受傷，他認為妻子請求金額過高，盼法官駁回訴訟。

兩人案發後已調解離婚，而刑事部分，男子被判刑3月，可易科罰金確定；民事部分，法院簡易庭原判男子應賠償妻子12萬元，雙方上訴後，合議庭審酌夫妻的學經歷、妻子受傷程度、男子加害情形等，改判男子應賠償妻子6萬元為適當，全案確定。

廁所結婚
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