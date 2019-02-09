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自保之道…車禍報警 人離開現場要備案

2019-02-09 00:30聯合報 記者袁志豪／新北報導

民眾發生車禍，最好報警，如果對方堅持離開，務必記下對方特徵或車牌向警方備案，證明...
民眾發生車禍，最好報警，如果對方堅持離開，務必記下對方特徵或車牌向警方備案，證明自己沒有肇逃。 圖／聯合報系資料照片
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民眾發生車禍，最好報警處理，否則也應現場簽立和解書，如果對方嫌麻煩堅持離開，務必記下對方特徵或車牌號碼後向警方備案，證明自己沒有肇逃，否則可能累得自己頻於打官司。

新北市警局海山分局交通組長楊信毅認為，車禍還是以報警為主，打了一一○絕對沒事，如果自己也要先離開，最好有行車記錄器影像、錄音檔案佐證；另外，肇逃罪在刑事獲得不起訴後，地檢署會依法將處分書通知原移送機關，也就是交通裁決處，如果交裁處見駕駛刑事沒有獲得處罰，行政部分有可能視個案進行裁罰。

廖姓男子二○一七年十一月開小貨車從新北市永和區得和路右轉民權路，吳姓老翁騎自行車在他車前跌倒，廖認為吳自行跌倒、不是車子撞的，但仍下車察看。吳想說並無大礙，當場說「算了算了」，廖因此離去，卻被警方依肇事逃逸送辦。

檢方處分不起訴，但交裁處依道路交通管理處罰條例「肇事致人受傷而逃逸」將廖裁罰六千元罰鍰、吊銷駕照。廖提告主張撤銷罰單，交裁處認為廖見吳倒地，不論肇事因素為何逕行離開，主觀上對肇事致人受傷結果具間接故意，仍應處罰。

不過法院認定，「逃逸」指肇事者除客觀上有駛離行為外，主觀上尚有故意逃避法定義務及責任的惡意，本案經檢察官調查認定廖並不構成肇事逃逸故意，交裁處也未再舉證證明廖有肇事逃逸故意事實，且廖肇事後確有下車察看，主觀上並無逃逸意圖，判決撤銷罰單。

車禍罰單駕照行車記錄器檢察官
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