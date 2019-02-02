送雞毛撢子算不算賄選？彰化有趣的賄選案一審無罪

2019-02-02 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



後天就是除夕，彰化地方法院合議庭法官送給埔鹽鄉豐澤村新當選的村長林振榮一份美好的新年禮物，就是他贈送自家生產的雞毛撢子給選民被控構成賄選案「無罪」。

林振榮委任律師鄭智文說，過了一關，還有一關要努力，彰化檢方也對林振榮提起當選無效之訴，農曆新年後將首度開庭。

九合一選舉彰化查賄績效在全台名列前茅，其中這件雞毛撢子賄選案最受爭議，曾在檢警查賄小組間引起不同法律見解的討論，最後偵辦的檢察官決定起訴，由法院作決定。

埔鹽鄉豐澤村曾有「雞毛撢子村」的美譽，台灣早期幾乎家家戶戶都至少有1隻雞毛撢子，大部分來自豐澤村，當年村內很多生產雞毛撢子的家庭式工廠，如今式微，仍有多家雞毛撢子工廠。

九合一選舉，埔鹽鄉豐澤村老村長石新聞決定不再競選連任，經營雞毛撢子工廠的林振榮和2名陳姓村民登記參選，形成三強之爭的選局。去年9月間有人檢舉林振榮贈送雞毛子涉嫌賄選。

檢警上門追查，林振榮承認曾在去年初送了3隻有瑕疵的雞毛撢子給3名朋友，但表明當時老村長還沒決定是不是不再競選連任，他也還沒決定是否參選，根本不是競選期間，單純是朋友間的饋贈，否認是賄選。

有趣的是，其中1名選民把雞毛撢子轉送給台北的親友，警方還直奔台北取回「涉賄證物」，來回油錢都超過雞毛撢子的價錢。檢察官檢視雞毛撢子，不認為是瑕疵品，每隻市價約150元，涉嫌投票賄選罪，偵訊後諭知以10萬元交保，起訴時，還以他後態度不好，建議法官加重其刑。

此案曾在彰化檢警引起熱議，有人主張雞毛撢子是當事人自家生產，生產成本沒超過30元，應不構成賄選；另一派認為送禮的價值，應以市面售價為準，即受贈者心裡是主觀認為他收到150元的禮物，感受不一樣。