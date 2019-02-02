親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航如廁事件
連體嬰忠仁過世
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不甘心偷女用內衣褲被抓包 男子竟脫褲熊抱猥褻女店員

2019-02-02 00:38聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市游姓男子疑似有嚴重戀物癖，去年在服飾店行竊女用內褲即衝出店外，女店員見狀追出店外搶回，游男心有不甘竟折返店內出手再偷，不顧店員揚言要報警，竟當場脫褲熊抱女店員，以下體磨蹭猥褻，女店員大聲呼救，正巧員警巡邏路過以現行犯逮捕。游男因罹患思覺失調症並有就醫證明，新北地院日前依竊盜罪判處2個月徒刑，可易科罰金6萬元，另依強制猥褻罪部分，判處10個月徒刑，且服刑後須入醫療院所監護1年，仍可上訴。

判決指出，去年2月游姓男子前往永和區一間服飾店，假意詢問女用內褲價格後，趁女店員不注意之際，徒手竊取一件粉紫色女用內褲，轉身就要離去，為店員察覺追出店外搶回。

游男心有不甘立即尾隨女店員回到店內，不僅大膽再出手竊取桃粉色及粉綠色女用內褲各一件，甚至不理會女店員揚言要報警處理，又出手拿走櫃台旁一件白色女性內衣，「我真的要報警了。」聽到女店員再次警告，游男竟正面熊抱意圖不軌，女店員奮力推開才掙脫。

色膽包天的游男仍不肯罷休，竟大言不慚對女店員說，「妳讓我親一下。」還脫下自己的長褲和內褲，衝上前抱住女店員並以下體磨蹭猥褻，得逞後又多拿店門口旁一件粉紅色女性內衣，才快步逃出服飾店，正巧巡邏員警路過，聽聞女店員大聲呼救，見游男手中還抓著4件剛偷來的物品，以現行犯當場逮捕。

新北地院日前依竊盜罪判處游男2個月徒刑，得易科罰金6萬元，強制猥褻罪部分，處有期徒刑10個月，法官考量游男2年前確經醫院診斷患有思覺失調症，仍具有思考形式障礙的病徵，擔心有再犯之可能，責令刑滿後須入相關醫療院所監護1年。全案仍可上訴。

新北市游姓男子去年在服飾店偷女內衣褲被制止，竟脫褲熊抱猥褻女店員，新北地院判刑1...
新北市游姓男子去年在服飾店偷女內衣褲被制止，竟脫褲熊抱猥褻女店員，新北地院判刑10個月，考量確經醫院診斷患有思覺失調症，責令刑滿後須入相關醫療院所監護1年。圖／報系資料照
分享

猥褻竊盜
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

載400萬運鈔車擦撞貨車 高雄立出動9警包圍護鈔

2019-01-31 13:49

最有禮貌的酒駕男 警開單告發後幫他找生意

2019-02-01 17:47

惡鄰擾民！上次倒餿水沒事 這次噴不明異體GG了

2019-02-01 18:56

男子謊稱年薪5百萬元 女師交往1個月被騙2百多萬元

2019-02-01 20:27

警察來了！屏警抄賭場 賭客翻牆濺血

2019-02-01 18:57

一季1萬8線民費亂報帳 海巡專員法辦判緩刑

2019-02-01 18:51

造謠陳英鈐辭中選會主委轉台彩董座 法官判免罰

2019-02-01 18:01

年前試手氣！23人開賭「十二面」全栽了

2019-02-01 17:53

舉重女將林子琦遭禁賽8年 行政法院無審判權

2019-02-01 17:04

經營權之爭 大同公司派狀告市場派妨害信用

2019-02-01 17:01

剛偷機車用雙腳滑移推回家 巡警起疑查獲6輛贓車

2019-02-01 16:47

警員沉迷賭博輸光30萬 竟賣民眾個資還債

2019-02-01 15:14

鈕承澤性侵案起訴 檢：鈕試圖用「認知不同」卸責

2019-02-01 13:38

貨車司機酒駕辯吃檳榔 法官傳檳榔業者問製程

2019-02-01 13:09

他驗票逆轉勝卻無法當選 連法官都說「你真正有衰」

2019-02-01 12:33

績效就是正義？警察執法出了什麼問題？

2019-02-01 11:57

被害人勇敢踢爆鈕承澤 檢辦案想起《讓子彈飛》

2019-02-01 11:33

涉強盜案被押10月僅判8月 他獲補償17萬5千元

2019-02-01 11:29

大陸買房沒過戶會被沒收？李全教聲請解除境管被駁確定

2019-02-01 11:11

越女印偽鈔判刑4年10個月 同居男友無罪

2019-02-01 10:50

這麼巧！他遷入4名幽靈人口至選區 結果以4票勝選

2019-02-01 10:32

鈕承澤手指性侵女助理 被害人蜷縮沙發哭泣發抖

2019-02-01 10:12

鈕承澤依強制性侵起訴！ 檢：「認知不同」是卸責

2019-02-01 09:43

嘉市議員廖天隆 涉賄盼緩刑

2019-01-31 23:28

慶富集團積欠高雄銀行12億 議會通過時力提案專案調查

2019-01-31 21:08

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40

小三生的孩子都11歲了 婦人告通姦不起訴

2018-12-28 13:47
看更多

熱門文章

台灣首對成功分割連體嬰 哥哥忠仁昨昏倒今猝逝

2019-02-01 10:53

驚悚畫面曝光！男子跳下月台 自強號撞上屍塊四散

2019-02-01 19:12

台鐵北上自強號在苗栗撞上1名男子 影響800名旅客

2019-02-01 16:16

最有禮貌的酒駕男 警開單告發後幫他找生意

2019-02-01 17:47

影／擦屁股老外要回美 長榮：人道考量仍會運送

2019-02-01 10:35

忠仁離世 陳凱倫：他痛一輩子 坐立難安與生命拔河

2019-02-01 11:55

他驗票逆轉勝卻無法當選 連法官都說「你真正有衰」

2019-02-01 12:33

鈕承澤依強制性侵起訴！ 檢：「認知不同」是卸責

2019-02-01 09:43

疑似殉情？男女綁紅絲帶陳屍竹南海岸

2019-02-01 12:02

台南下營民宅火警 發現一大二小祖孫三焦屍

2019-02-01 07:02

張忠仁病逝 張忠義：要代替哥哥活下去

2019-02-01 14:11

曾參與連體嬰分割 李伯皇談當年手術：只能用震驚形容

2019-02-01 11:54

連體嬰兄弟張忠仁猝死 同事嘆：他樂觀幽默健談

2019-02-01 12:11

兩幼子燒成焦屍 北部工作父母急返台南一度說不出話

2019-02-01 09:53

調查局偵破市值24億海洛因 可供3分之1台灣人口施用

2019-02-01 15:42

當年主刀醫陳維昭：忠仁近來常感頭痛

2019-02-01 13:28

登山健行團體不聽勸走阿里山鐵路 將開罰1至5萬元

2019-02-01 18:53

台南大火燒死3人 好心早餐店老闆娘兒子拿梯子救7人

2019-02-01 09:00

竹南海岸「男女殉情」案 死者2人都是女子

2019-02-01 22:48

慟！台南下營大火3死 祖孫緊緊相擁警消鼻酸

2019-02-01 10:23

39年前忠仁、忠義分割手術轟動全台 三家電視台連播

2019-02-01 11:28

台南永康鬧區拉麵店起火 員工燒傷送醫

2019-02-01 14:50

張忠仁在北市環保局任職20年 環保局：協助治喪

2019-02-01 11:19

高鐵自由座人肉佔位還「裝睡」 網友：公德心在哪

2019-02-01 13:47

長榮航：守護員工尊嚴 已向外籍旅客提出告訴

2019-02-01 10:12

圖輯／生命鬥士 忠仁忠義的故事

2019-02-01 14:40

以台大醫院為家 忠仁未婚樂當阿伯

2019-02-01 14:10

父是金牌警察、叔是槍擊要犯 如今她涉賭遭逮

2019-02-01 22:01

鈕承澤手指性侵女助理 被害人蜷縮沙發哭泣發抖

2019-02-01 10:12

台南六甲汽機車衝撞起火 老婦不治轎車駕駛輕傷

2019-02-01 10:13

20米深豎井「吞」預拌混凝土車 2男救出意識清楚送醫

2019-02-01 15:59

法官認定正宮原諒小三後 檢再追加起訴不受理

2019-02-01 20:18

老闆憋不住內射 她崩潰告性侵的原因是...

2019-02-01 14:45

連體嬰兄忠仁過世 弟忠義感謝關心

2019-02-01 12:31

正妹網購情趣戰袍 明細外露怨「給未婚夫驚喜沒了」

2019-02-01 15:15

好市多麵包包裝被撕破偷吃 網友：奧客集散地

2019-02-01 16:46

小兄妹被燒成焦屍 媽媽見遺體崩潰哭倒

2019-02-01 15:38

連體嬰哥哥忠仁去世 分割40年攝影展成遺憾

2019-02-01 13:25

影／阿嬤幫兒子帶二孫同喪火窟 7人爬樓梯倉惶逃生

2019-02-01 08:32

預拌混凝土車掉落高架工地井 1男救出、另1男待救

2019-02-01 15:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top