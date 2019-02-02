鈕承澤被起訴／被害人開第一槍 檢想起「讓子彈飛」

2019-02-02 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北報導



柯奐如回應力挺被鈕承澤傷害的被害人。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北地檢署昨依強制性交罪起訴「豆導」鈕承澤，偵查終結後，承辦檢察官蕭永昌吐露辦案心聲，在偵辦時想起電影《讓子彈飛》中無畏強權的勇氣，本案被害人決定開下第一槍，為的不是金錢、不是對鈕的私仇宿怨，是不希望日後再有其他被害人。

去年底被害人向本報記者投訴時表示，曝光是想達到「警惕」效果。隨後女星柯奐如公開回顧二○○七年和鈕合拍電影《情非得已生存之道》，在片場被迫全裸拍床戲，經過十一年，傷痛仍揮之不去。

柯奐如昨表示，「提告不是我治癒自己的選項」，但希望透過這起事件，讓在這世上所有仍獨自承受性暴力傷痛的朋友，可以意識到「沉默」不再是唯一的選擇。

檢察官說，在偵辦此案時，常想起在電影《讓子彈飛》致力改革的鵝城縣長「張麻子」，雖然屢屢遭受在鵝城自成一霸的「黃四郎」所威壓、利誘，仍成功鼓勵長期受壓迫的鵝城人民挺身反抗。

檢方認為，告訴人這一槍的意義與影響，事實上不僅止於本案。司法機關能否正確理解職場上下階層關係的無形影響力、職場下屬為工作所展現笑容背後的辛酸委屈與身不由己；我國是否能夠支持、協助職場性別平等的實踐與保障，與告訴人有著相同苦衷的勞工與公務員，都會睜大眼看這顆子彈能飛多遠、能否打破職場中的「潛規則」，帶給人們說「不」的勇氣，並相信司法真的能保護他們。