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男子謊稱年薪5百萬元 女師交往1個月被騙2百多萬元

2019-02-01 20:27聯合報 記者何烱榮╱即時報導

42歲黃姓男子在網路交友平台自稱碩士學歷，在中國和寮國經商，年薪超過500萬元，聲稱不在乎姊弟戀，只要遇到對的人就結婚，讓1名大他9歲的單親女老師以為遇到第二春，認不到1個月陸續被騙200多萬元後，黃男人間消失，女老師才知受騙，警方追查一年多終於逮到黃男，法院依詐欺罪判刑2年6個月。

彰化地方法院審理時，黃男堅決否認蓄意詐騙女老師的情和金錢，辯稱是交心交往，還先還女老師被害人165萬元想證明沒有詐騙意圖。合議庭法官深入追查黃男背景，查出他曾3度離婚，並與余女第4度結婚，有妨害性自主、偽造文書前科，多次涉侵占、詐欺罪，顯然心術不正、手段卑劣，將女性當成提款機，且習於虛情假意、滿口謊言，十足是愛情騙子，痛斥黃男是社會敗類、網路蠹蟲判刑2年6個月。全案仍可上訴。

判決書指出，住台中市潭子區的42歲黃男先後與3名不同的女子結婚，都因女方無法忍受他不務正業而離婚，沒多久，他又認識余姓女子，再展開追求，第4度結婚後生2名子女，依然不知收歛。

黃男婚後在網路交友平台，謊稱自己是碩士，單身（離婚）無子女，年薪超過500萬元，強調「不在意姊弟戀，希望有天能遇見對的人，如果找到合適的對象就結婚。前年4月23日，彰化縣有1名大他9歲的單親女老師在交友平台跟他聊天，黃男隨即展開攻勢，5天後即相約見面，表明「願以結婚為前提」交往，要求互加LINE和微信保持聯繫。

判決書指出，黃男謊稱自己在中國大陸經營一家廣告行銷公司，也在寮國投資一塊5公頃農地，經常往返兩地。前年5月1日第二次見面時，不斷吹噓在寮國投資級額7千萬元 ，但臨時短缺250元現金，希望女老師資助，3個月內會清償，並願意將20%股權轉讓給她作擔保。

女老師果真上當，當場簽訂投資契約書，兩天後她到銀行申請信用貸款130萬元，扣除手續費5000元，其餘都交給黃男，黃男拿到錢立刻清償自己的債務。黃女先女老師上勾，又花言巧語，讓女老師再陸續提款交給黃男，總共被騙了219萬多元。

判決書指出，前年5月23日到6月12日，黃男利用line傳送「我們公司逃漏稅」、「我被限制出境」、「要被行政拘復15天」、「先偷度過檢寮國」、「稅沒補完要被管收」、「我的比例要補250萬元人幣」、「老婆可以幫我調錢嗎？」等訊息給女老師。

當女老師陷於天人交戰時，剛好銀行寄信用卡帳單，她才發現黃男未經她的同意，拿著她的信用卡信用貸款和消費，她在line傳訊息要求男先負責處理信用卡的債務再說；沒想到，黃男立刻封鎖女老師並從此人間消失。女老師不甘受騙而報案。彰化檢警想盡各種辦法，終在去年9月，查出黃男的身分，傳喚到案後依詐欺罪嫌移送並起訴。

彰化地方法院審 理一件網路蠹蟲案。圖／報系資料照
彰化地方法院審 理一件網路蠹蟲案。圖／報系資料照
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