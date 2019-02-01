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疑妻外遇殺害未遂 幻聽男判刑4年

2019-02-01 20:15中央社 台北1日電

台北市李姓男子因幻聽妻子外遇，持刀追殺妻子但未致命。士林地方法院考量李男行為時因精神疾病導致辨識能力、控制能力顯著降低，日前依殺人未遂罪判刑4年，刑後監護3年。

士院今天公布的判決書指出，李姓男子因吸食迷幻藥、酗酒，民國106年起出現自言自語、胡言亂語、被害妄想等症狀，及幻聽、幻視等酒精戒斷症狀，曾於107年初就醫住院，出院後因服藥不規則，再度出現幻聽。

去年5月間，李姓男子晚餐後因受精神疾病影響產生幻聽、妄想，向妻子表示有客人要來訪，又質疑妻子婚外情，遭妻子反駁後，李男報案稱丈母娘要來殺他全家，並要求妻子告知員警地址。

李姓男子報案後持折疊刀前往後陽台，朝收垃圾的妻子揮刀，導致妻子頸部、腹部受有刀傷，送醫後倖免於難。李男之子聽聞母親呼救前往查看，也遭李男揮刀刺傷。

李姓男子到案辯稱無意殺害妻子，表示聽到無形的聲音告訴他妻子外遇，一氣之下就持刀揮向老婆。

合議庭審理時，李妻請求法院重判，而法院依三軍總醫院鑑定結果，認定李男行為時因受精神疾病影響，辨識能力與控制能力均顯著降低，依法減輕其刑，就殺妻未遂部分判刑4年，傷害兒子部分判刑2月。

但合議庭認為，李姓男子服藥順從性差，難以期待他出獄後能自我約束按期就診、服藥以控制病情，難保沒有復發可能，顯然潛藏危害公共安全的疑慮，醫院鑑定也認為李男應接受強制治療，因此宣告李男刑後監護3年，以免再對個人、家庭、社會造成危害，全案可上訴。

外遇婚外情殺人
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