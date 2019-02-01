林內鄉代落選頭驗票翻盤 遞補存疑待釋

2019-02-01 20:04 中央社 雲林縣1日電



雲林縣林內鄉民代表候選人黃清得去年底以一票之差落敗，日前法院重新驗票，結果黃清得倒贏2票，但因「當選尾」未就職即死亡，黃員能否遞補，尚待中央選委會解釋處理。

曾8度參選林內鄉民代表、5次當選的黃清得今天向媒體表示，這屆林內鄉民代表選舉第四選區共有5人參選，應選3人，他得票數為496票，僅以一票之差輸給好友蘇信德，成為「落選頭」。

他說，由於好友蘇信德身體不好，他為了讓好友完成當選民代的心願，因此，並未提出驗票要求。

不料，蘇信德在選後第5天因病過世，黃清得表示，在親友的鼓勵下，他提當選無效之訴。但因蘇信德死亡，選舉無效之訴沒有對照人，他聽從律師建議，改向當選第2高票的蔡當茂提出當選無效之訴，以達驗票訴求。

雲林地方法院書記官長劉興錫受訪指出，1月30日地院開庭驗票，結果第四選區5名候選人只有黃清得增加3票，其餘候選人票數並無增減。

黃清得雖從「落選頭」變成倒贏「當選尾」2票，但因黃員提訴的對象是蔡當茂，而蔡當茂贏他100多票，黃清得只好當庭撤告。

劉興錫表示，由於黃清得當庭撤告，因此，法院無判決結果，當然也不會有判決書，更不會通知選委會。

對此，雲林縣選舉委員會總幹事許木山指出，根據選罷法規定，「落選頭」只有在對手褫奪公權或當選無效定讞後才能遞補；但此案相當特殊，能否遞補或需重新補選，選委會將在收到當事人提出驗票結果之後，再檢送中央選舉委員會要求解釋處理。