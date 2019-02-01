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影／過年請下屬吃大腸麵線 柯文哲自嘲「無情無義的長官」

醜化丈夫吃壯陽藥致皮膚潰爛 他提離婚勝訴

2019-02-01 19:24聯合報 記者王宏舜╱即時報導

杜姓男子與妻子結婚38年，但婚後爭吵不斷，兒子出生後情況更糟。杜表示，妻子拒絕行房，兩人分房睡覺，成「無性夫妻」，她還誣指他性無能、「吃壯陽藥吃到皮膚潰爛」，並說兒子因沒有父愛而患憂鬱症，覺得人格、名譽、尊嚴受創，以雙方已15年無聞問提離婚訴訟。妻子稱自己溫和理性，丈夫喜怒無常又外遇，她深怕被毒死，婚姻破裂責任不在她，拒絕離婚，但一、二審法院皆准離。

杜表示，兒子讀高中時，妻子就灌輸兒子他外遇、有私生子的思考，讓兒子無安全感，甚至還對外謊稱沒出錢養兒子。杜說，兒子高中時就有情緒障礙，不是因為他離家才患病，他確實有負擔家計，但妻子卻一再對外放話，毀壞他名聲。

對於妻子指控外遇，杜解釋徐姓女子是他的學生，他介紹對方到中國大陸念書而匯款30萬元，兩人間無超越師生關係的交往。

妻子說，1982年12月生兒子，難產3天3夜，丈夫卻因嫌手術費太貴不願剖腹產，直到醫師說「再不剖腹產婦和嬰兒都會沒命」，他才勉強簽字。她形容，為了生小孩受盡痛苦，產後不但要帶小孩、工作，還要應付婆婆、小姑、小叔等人頤指氣使，丈夫卻在她每天疲憊不堪之際要求房事，糟的是他還「不舉」。

士林地院判准離婚，杜妻上訴。高院審理認定，杜曾以徐姓女學生的名義成立公司，並以徐母的房子當作辦公處所，直到2008年8月才申請解散登記；而兩人的兒子18歲時即經診斷有自閉傾向，處在生病邊緣，可見杜妻把兒子罹病推諉成丈夫造成。

高院認為兩人婚姻破綻早在2003年杜離家前即不斷爭吵，杜妻又譏笑丈夫性無能，近因則是杜與女學生有不正常交往，兩方都有責任，但杜妻責任較重；因婚姻難以維持，駁回她上訴。

杜姓男子受不了妻子老是譏笑他性無能，還醜化他吃壯陽藥吃到皮膚潰爛、腎臟病變，雙方...
杜姓男子受不了妻子老是譏笑他性無能，還醜化他吃壯陽藥吃到皮膚潰爛、腎臟病變，雙方已15年無互動，提離婚，一、二審法院皆判准。示意圖／Ingimage
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婚姻外遇離婚
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