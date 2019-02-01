惡鄰擾民！上次倒餿水沒事 這次噴不明異體GG了

2019-02-01 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市永和區吳姓男子去年5月因整修舊公寓頂樓，與同棟大樓多數住戶起爭執，多次在樓梯間潑灑廚餘，經新北地檢署偵結不起訴後，竟變本加厲。去年10月，他改背農用灑藥器在樓梯間四處亂噴，嘴裡還說「這次有拿新的傢俬要來對付你們」，嚇得原本準備下樓的民眾折返躲避，結果此次行為被認定構成恐嚇最，今天被新北地檢署起訴。

據調查，吳男（52歲）2015年底賣下永和區福和路舊公寓五樓，因為想改裝成套房，有意在每樓層打洞讓排水管可直通一樓，引起同棟住戶擔心此舉恐影響樓板鋼筋結構，引發居民反彈，聯署向市政府陳情，導致吳男無法取得施工執照，讓吳男極為不滿，而開始在樓梯間傾倒餿水報復。

事發後，吳男因違反社會秩序維護法被罰1萬元，又被鄰居提告恐嚇，但檢方調查他恐嚇罪嫌時，他矢口否認犯行，辯稱自己只是氣憤，沒有要傷害、恐嚇任何人或妨害自由的意圖；檢方認為吳男到餿水的行為雖然會令人不適，但沒辦法明確及具體地傳達有對鄰居生命、自由、名譽或財產不利的意思，而且吳男傾倒廚餘時，鄰居均不在場，客觀上難認有傳達任何惡害，因此不起訴處分。