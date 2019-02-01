一季1萬8線民費亂報帳 海巡專員法辦判緩刑

2019-02-01 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



海巡署北巡局前楊姓專員因發票蒐集不易，支付線民費後，9次以假單據向隊部請款，檢方依貪汙罪嫌起訴他；台北地院認為，楊犯的是行使偽造公文書罪，變更法條並酌情減刑，今天判楊有期徒刑1年，緩刑2年，向公庫支付10萬元。可上訴。

判決透露海巡署線民費額度，是以每3個月1萬8000元為限，費用是為查緝走私案件，依海岸巡防機關諮詢工作要點規定辦理，諮詢工作經費包含績效獎勵、慰勉、慰助、補償救濟、部署工作5類，目的為有效發掘線索、情報，並促進查緝員與諮詢人員情感交流。

檢方指控，楊姓查緝員2013年負責海域、海岸、河口與非通商口岸的查緝走私、走私情報之蒐集、滲透及安全情報等犯罪偵防，掌理諮詢工作執行事項， 化名「吳自新」的線民不定期會與楊會面，提供犯罪偵查情資。

依規定，查緝員與線民餐敘或贈送禮品後，再辦理諮詢工作經費核銷，不過，楊因與線民餐敘、餽贈禮品單據不易收集，以不詳方式取得9張發票，將發票黏貼在憑證黏存單上，以「聯繫指導費」或「旭昇專案」名義向海巡署請款。

法院審理時，楊承認用假發票核帳；「吳自新」到案證稱，楊都帶他到台北用餐，「我們吃過西餐、牛排」，與楊請款發票大多為宜蘭地區不符。