親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航如廁事件
連體嬰忠仁過世
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

勞資談判破裂！華航機師工會不排除春節期間罷工

最有禮貌的酒駕男 警開單告發後幫他找生意

2019-02-01 17:47聯合報 記者邵心杰╱即時報導

曾姓男子是連鎖電器商家的下游供應商，昨晚騎機車前在台南市區餐廳吃尾牙 ，席間喝了2瓶啤酒，仍執意騎機車返家，行經中西區民族路被警方攔下，酒測值達0.38毫克，且涉及無照駕駛、闖紅燈、行車期間抽菸等統統遭依法舉發；「真的很抱歉！」他不斷向員警致歉，警未曾見過如此多禮的酒駕者，還代發名片給同仁找生意。

警方調查，曾昨晚在中西區餐廳吃尾牙，席間喝了2瓶啤酒，騎機車返家途中，警員發現他沿路有多項違規行為，包括穿越停等線、闖紅燈、行車期間抽菸等，將他攔下後酒測，酒測值達0.38毫克，不但超標，而且還無照駕駛。警員逐一開單告發，並依涉及公共危險罪嫌送辦，據統計，這些紅單加起來至少超過1萬5千元罰鍰。

「真的很抱歉！」他被帶回2分局偵查隊調查時， 不斷向警員致歉，表示自己行為造成大家不便及困擾。因為酒駕被送到隊部調查的酒駕者不是抱怨連連，就是話不多說，警方倒是頭一次看到如此多禮的酒駕者。經警員苦口婆心勸告，他深具悔意，稱學到教訓，不會再犯了。

據了解，曾男是連鎖電器商家的下游供應商，前天才出了60萬元的冷氣機等電器的訂單，昨晚與業者在餐廳吃尾牙，喝酒後仍執意騎機車返家，當場被逮個正著。警方未曾見過如此多禮的酒駕者，還代發名片給同仁找生意，多少減少繳納紅單之痛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「真的很抱歉！」曾姓男子不斷向員警致歉，警未曾見過如此多禮的酒駕者，還代發名片給...
「真的很抱歉！」曾姓男子不斷向員警致歉，警未曾見過如此多禮的酒駕者，還代發名片給同仁找生意。記者邵心杰／翻攝
分享

酒駕尾牙抽菸
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

載400萬運鈔車擦撞貨車 高雄立出動9警包圍護鈔

2019-01-31 13:49

造謠陳英鈐辭中選會主委轉台彩董座 法官判免罰

2019-02-01 18:01

年前試手氣！23人開賭「十二面」全栽了

2019-02-01 17:53

舉重女將林子琦遭禁賽8年 行政法院無審判權

2019-02-01 17:04

經營權之爭 大同公司派狀告市場派妨害信用

2019-02-01 17:01

剛偷機車用雙腳滑移推回家 巡警起疑查獲6輛贓車

2019-02-01 16:47

警員沉迷賭博輸光30萬 竟賣民眾個資還債

2019-02-01 15:14

台南下營大火3死 祖孫1坪內緊緊相擁警鼻酸

2019-02-01 13:39

鈕承澤性侵案起訴 檢：鈕試圖用「認知不同」卸責

2019-02-01 13:38

貨車司機酒駕辯吃檳榔 法官傳檳榔業者問製程

2019-02-01 13:09

他驗票逆轉勝卻無法當選 連法官都說「你真正有衰」

2019-02-01 12:33

績效就是正義？警察執法出了什麼問題？

2019-02-01 11:57

涉強盜案被押10月僅判8月 他獲補償17萬5千元

2019-02-01 11:29

大陸買房沒過戶會被沒收？李全教聲請解除境管被駁確定

2019-02-01 11:11

越女印偽鈔判刑4年10個月 同居男友無罪

2019-02-01 10:50

這麼巧！他遷入4名幽靈人口至選區 結果以4票勝選

2019-02-01 10:32

嘉市議員廖天隆 涉賄盼緩刑

2019-01-31 23:28

慶富集團積欠高雄銀行12億 議會通過時力提案專案調查

2019-01-31 21:08

老外看不懂「酒測攔檢」中文 未停車受檢免罰

2019-01-31 19:28

行刑式開10槍殺土城角頭 槍手遭斥人格偏差判無期定讞

2019-01-31 16:36

18歲賺到1億？ 魏曜笙向銀行詐貸1.9億得再關6年

2019-01-31 16:01

馬國車手免費來台撈一票 難逃牢獄之災

2019-01-31 15:35

外甥上門討債 舅舅父子打傷兒子判刑

2019-01-31 14:46

索賄鐵路地下化包商 官員遭重判12年

2019-01-31 14:24

太電案被控偽證 孫道存二審仍無罪

2019-01-31 14:24

高階首長交接 新任廉政署長：持續推動廉政相關立法

2019-01-31 14:21

新北土城鵝肉店縱火案 3嫌判賠死者家屬515萬元

2019-01-31 13:56

涉賄嘉義市議員廖天隆 法庭上認罪望換緩刑

2019-01-31 13:12

計程車將繞行抗議Uber 警針對北車周邊啟動交通快打

2019-01-31 13:05

計程車繞行政院抗議Uber 警：未申請核准集會遊行

2019-01-31 12:55

沒加辣怒甩兒巴掌！檢今依傷害、強制罪嫌起訴肉圓爸

2019-01-31 12:46

西門西寧大樓交易案爆內線交易 房仲達人曾享亮不起訴

2019-01-31 12:46

台北分署2月12日拍賣會 有名畫鑽表及不動產

2019-01-31 12:34

新任檢察長交接典禮 蔡清祥：年輕化具有行動力

2019-01-31 12:28

永大機電董事會通過日立收購 小股東按鈴控告

2019-01-31 12:13

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40

小三生的孩子都11歲了 婦人告通姦不起訴

2018-12-28 13:47
看更多

熱門文章

台灣首對成功分割連體嬰 哥哥忠仁昨昏倒今猝逝

2019-02-01 10:53

5歲「小遊民」 資源回收維生 上學夢難圓

2019-02-01 00:17

松山母女上吊案 女兒為文化部簡任10職等專委

2019-01-31 20:18

影／擦屁股老外要回美 長榮：人道考量仍會運送

2019-02-01 10:35

忠仁離世 陳凱倫：他痛一輩子 坐立難安與生命拔河

2019-02-01 11:55

台鐵北上自強號在苗栗撞上1名男子 影響800名旅客

2019-02-01 16:16

鈕承澤依強制性侵起訴！ 檢：「認知不同」是卸責

2019-02-01 09:43

他驗票逆轉勝卻無法當選 連法官都說「你真正有衰」

2019-02-01 12:33

台南下營民宅火警 發現一大二小祖孫三焦屍

2019-02-01 07:02

疑似殉情？男女綁紅絲帶陳屍竹南海岸

2019-02-01 12:02

影／13歲少年乘4D遊樂器材 左腳遭夾有截肢之虞

2019-01-31 18:45

兩幼子燒成焦屍 北部工作父母急返台南一度說不出話

2019-02-01 09:53

曾參與連體嬰分割 李伯皇談當年手術：只能用震驚形容

2019-02-01 11:54

台南大火燒死3人 好心早餐店老闆娘兒子拿梯子救7人

2019-02-01 09:00

連體嬰兄弟張忠仁猝死 同事嘆：他樂觀幽默健談

2019-02-01 12:11

慟！台南下營大火3死 祖孫緊緊相擁警消鼻酸

2019-02-01 10:23

張忠仁在北市環保局任職20年 環保局：協助治喪

2019-02-01 11:19

張忠仁病逝 張忠義：要代替哥哥活下去

2019-02-01 14:11

長榮航：守護員工尊嚴 已向外籍旅客提出告訴

2019-02-01 10:12

39年前忠仁、忠義分割手術轟動全台 三家電視台連播

2019-02-01 11:28

當年主刀醫陳維昭：忠仁近來常感頭痛

2019-02-01 13:28

老母見女兒上吊也輕生 家人見狀崩潰

2019-01-31 18:33

爸爸住機構被霸凌 「小遊民」一家 在街頭圍爐

2019-02-01 00:22

高鐵自由座人肉佔位還「裝睡」 網友：公德心在哪

2019-02-01 13:47

鈕承澤手指性侵女助理 被害人蜷縮沙發哭泣發抖

2019-02-01 10:12

圖輯／生命鬥士 忠仁忠義的故事

2019-02-01 14:40

以台大醫院為家 忠仁未婚樂當阿伯

2019-02-01 14:10

台南六甲汽機車衝撞起火 老婦不治轎車駕駛輕傷

2019-02-01 10:13

調查局偵破市值24億海洛因 可供3分之1台灣人口施用

2019-02-01 15:42

連體嬰兄忠仁過世 弟忠義感謝關心

2019-02-01 12:31

20米深豎井「吞」預拌混凝土車 2男救出意識清楚送醫

2019-02-01 15:59

外籍旅客如廁事件 長榮航：「過去都沒有脫序行為」

2019-02-01 10:27

影／阿嬤幫兒子帶二孫同喪火窟 7人爬樓梯倉惶逃生

2019-02-01 08:32

正妹網購情趣戰袍 明細外露怨「給未婚夫驚喜沒了」

2019-02-01 15:15

長榮受辱空服員 擬告要求擦屁股外籍旅客

2019-01-31 21:46

老闆憋不住內射 她崩潰告性侵的原因是...

2019-02-01 14:45

預拌混凝土車掉落高架工地井 1男救出、另1男待救

2019-02-01 15:03

台南3人葬身火窟 這兩把鋁梯救了7個人

2019-02-01 09:23

影／空姐被迫助乘客如廁 長榮提出4點澄清

2019-02-01 11:32

2台男澳洲外送遭撞死 外交部將協助家屬赴澳處理後事

2019-01-31 19:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top