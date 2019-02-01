最有禮貌的酒駕男 警開單告發後幫他找生意

2019-02-01 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



曾姓男子是連鎖電器商家的下游供應商，昨晚騎機車前在台南市區餐廳吃尾牙 ，席間喝了2瓶啤酒，仍執意騎機車返家，行經中西區民族路被警方攔下，酒測值達0.38毫克，且涉及無照駕駛、闖紅燈、行車期間抽菸等統統遭依法舉發；「真的很抱歉！」他不斷向員警致歉，警未曾見過如此多禮的酒駕者，還代發名片給同仁找生意。

警方調查，曾昨晚在中西區餐廳吃尾牙，席間喝了2瓶啤酒，騎機車返家途中，警員發現他沿路有多項違規行為，包括穿越停等線、闖紅燈、行車期間抽菸等，將他攔下後酒測，酒測值達0.38毫克，不但超標，而且還無照駕駛。警員逐一開單告發，並依涉及公共危險罪嫌送辦，據統計，這些紅單加起來至少超過1萬5千元罰鍰。

「真的很抱歉！」他被帶回2分局偵查隊調查時， 不斷向警員致歉，表示自己行為造成大家不便及困擾。因為酒駕被送到隊部調查的酒駕者不是抱怨連連，就是話不多說，警方倒是頭一次看到如此多禮的酒駕者。經警員苦口婆心勸告，他深具悔意，稱學到教訓，不會再犯了。

據了解，曾男是連鎖電器商家的下游供應商，前天才出了60萬元的冷氣機等電器的訂單，昨晚與業者在餐廳吃尾牙，喝酒後仍執意騎機車返家，當場被逮個正著。警方未曾見過如此多禮的酒駕者，還代發名片給同仁找生意，多少減少繳納紅單之痛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康