舉重女將林子琦遭禁賽8年 行政法院無審判權

2019-02-01 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



林子琦追加禁賽8年。 報系資料照 分享 facebook

台灣舉重女將林子琦在2016年賽外檢測被查出使用禁藥，被禁賽2年。去年解禁後，中華奧會卻收到世界反禁藥組織（WADA）來函表明不同意減刑，被國際運動仲裁法庭（CAS）追加8年禁賽並取消積分、獎金。林子琦不滿中華奧會執行禁賽，向法院聲請停止執行，欲持續參賽。台北高等行政法院認為應由民事法院管轄，行政法院並無審判權，今裁定駁回，可抗告。

裁定指出，林子琦於108年1月11日向本院聲請停止執行前，另以中華奧會為相對人，向台北地方法院聲請定暫時狀態假處分，禁止中華奧會於民事訴訟確定前依運動仲裁法院的裁決，對林子琦為禁賽處分。台北地院分別於107年12月7日、108年1月8日以107年度全字第613號及第651號民事裁定駁回確定。

依上述二民事裁定理由，台北地院已肯認其就林子琦與中華奧會間，關於執行運動仲裁法院所為禁賽8年裁決的爭議，具有受理訴訟的權限，並在此前提下，實體認定是否符合民事訴訟法定暫時狀態假處分的要件。依民事訴訟法第31條之2第1項規定：「普通法院認其有受理訴訟權限而為裁判經確定者，其他法院受該裁判之羈束。」本院應即受上述二確定裁判的羈束，不應再認為行政法院也有受理本件訴訟的權限，而為相歧異的認定。林子琦向本院聲請停止執行，無權利保護必要。

此外，中華奧會是國際奧林匹克委員會所承認，經教育部許可登記的私法人，並非公法人或行政機關。中華奧會是本於奧林匹克憲章所賦予的權責，實施及執行國際運動賽會禁藥管制規範，而非基於教育部或我國法律的權限委託，非受託行使公權力。國際奧會是全球性的非政府組織，與國家公權力行為無涉，其在瑞士洛桑設立運動仲裁法院，負責相關運動爭議的仲裁，其性質相當於私法爭議的民事仲裁（德國聯邦最高法院判決亦同此見解，參見BGH, Urteil vom 7. Juni 2016-KZR 6/15）。

因此，有關運動競賽、禁藥管制、禁賽等事務，應認屬於（國際）私法領域的團體自治活動，與政府機關的公權力行使無關。對此私法上團體自治或紀律懲戒處罰的爭議，應由民事法院管轄，行政法院並無審判權。