貨車司機酒駕辯吃檳榔 法官傳檳榔業者問製程

2019-02-01 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名司姓貨車司機，去年10月開著載有危險氣體的大貨車上路，嘴裡卻叼著菸吞雲吐霧，員警攔查又側得酒測值0.17，結果因酒駕被裁罰2萬2500元、吊扣駕照12月和接受道路交通安全講習。他不服結果，興訟主張當下還有吃檳榔，檳榔中含有酒精，指員警沒給他休息時間就酒測，全案經新北地方法院審理，今天獲得勝訴。

判決指出，張男坦承自己事發前一晚有喝一杯200c.c的高粱（酒精濃度：33%），送貨途中也有在客戶那喝一杯保力達，可能是身體新陳代謝差，才會測出0.17酒測值。

張男指出，雖然酒測值超標，但員警也說他身上沒有什麼酒味，還讓他開車上路。他先把車停到警局交通隊，然後到監理站繳清罰金，員警就讓他把車開走，全程不到40分鐘。他表示知道喝酒開車不對，但希望法官念及他是初犯，考量家中經濟困難，從輕量刑。

此外，張男也質疑員警酒測程序有問題。他稱自己當下有吃檳榔，檳榔中含有酒精，但吐掉之後，員警沒有讓他休息15分鐘就直接酒測，才會測得酒測值0.17，「有要求坐第2次重測但被拒絕」。

法院審理時，為了查證檳榔中是否含有酒精，特別傳喚檳榔業者到庭詢問製作流程，而業者也回答攪拌石灰時的確會添加高粱。法官問說「怎麼知道張男友跟你買過檳榔？」業者則回答「因為張男一次買200元，而買檳榔200元的人不多，大部分都買50元或100元，所以有印象。」