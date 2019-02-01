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春節假期高乘載管制 2人座超跑也上不了

2019-02-01 13:08聯合報 記者林保光╱即時報導

春節假期明天開始，交通部高速公路局對國道交通實施高乘載管制措施，高雄市警方預估，大年初三至初五，是國道高雄北上車流尖峰時段，將於2月7日、8日2天，在國道1號及國道3號14處匝道，設高乘載管制哨，一般2人座的超跑或小貨車也不能在管制期間上國道。

高雄市警三民二分局交通組長劉易鑫表示，雙門超跑或一般俗稱「小發財」的小貨車，是限載2人以下的小型車，如果駕駛人和乘客人數超過3人，就是超載，依道路交通管理處罰條例規定，便已違規，小發財車後車斗也不能另載第三人以上的乘客，因高乘載管制措施，這類車輛也不能在管制期間上國道。

高雄市警交通大隊表示，今年春節假期，高雄國道北上高乘載管制時間，訂2月7日（初三）、8日（初四）下午1點到傍晚6點，警方將派員在各匝道口設管制哨，車輛未乘3人以上又沒相關證明文件，無法上國道，得改由其他替代道路北上。

高雄市警方設高乘載管制哨的地點，包括國道1號高雄端漁港路、中山路匝道、南華交流道、台88線鳳頂交流道（含台88主線、鳳頂路匝道）、中正路、建國路、九如路匝道、大中路匝道、楠梓交流道（含旗楠路、興楠路匝道）、岡山交流道、路竹交流道、國道3號田寮交流道等14處。

警方表示，管制時段內，除了乘坐3人以上汽車以外，只有遊覽車、客運車、中油及台塑油罐車、垃圾車，以及計程車（含空車）、載有具身心障礙證明、孕婦證明（須出示孕婦健康手冊及附照片身分證件）的汽車可上國道。

高雄市警方將在2月7日、8日，在14處國道匝道設哨，管制高乘載。記者林保光／翻攝
高雄市警方將在2月7日、8日，在14處國道匝道設哨，管制高乘載。記者林保光／翻攝
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高雄市警方將在2月7日、8日，在14處國道匝道設哨，管制高乘載。記者林保光／翻攝
高雄市警方將在2月7日、8日，在14處國道匝道設哨，管制高乘載。記者林保光／翻攝
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國道高乘載管制高雄市

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