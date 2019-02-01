比照萬里隧道 北宜公路納入區間測速科技執法

2019-02-01 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市萬里隧道自107年7月開始實施區間平均速率執法以來，車輛違規比率減少94.3%，交通事故減少84.2%，成效顯著，為配合交通部推動「速度管理」與「科技執法」政策，新北市警局今年再擴大實施區間平均速率執法措施，將新北市北宜公路自19.1公里至23.1公里，也納入實施區間平均速率執法路段，預定自今年4月1日清明連續假期前起正式執法。

新北市警局交通大隊強調，科技執法的主要目的在於改變駕駛人行為，希望以更少的違規罰單，換得更多用路人的安全，因為每減少一件死亡交通事故的發生，就可防止至少一個家庭的破碎，同時減少因事故造成道路壅塞所付出的龐大社會成本，維持道路的通行效率，提升交通安全，亦相對減少警察在執法時可能面臨的意外風險。

交大指出，北宜公路是國道5號往來新北市與宜蘭縣的重要替代道路，通行需求量相當龐大，沿途道路蜿蜒曲折、雖景色優美，惟常有汽、機車超速甚至危險駕駛，有鑑於近年來北宜公路死傷交通事故頻傳，造成一般用路人心理壓力，甚至不願行駛，大幅降低北宜公路替代的功能。

為防制北宜公路交通事故，公路總局與新北市警局持續推動許多措施，包括定點設置固定式超速照相取締設備、跨越雙黃線自動偵測、中央回復式導桿，新店警分局與交大每逢假日更投入大量警力執行巡邏、路檢及測速照相取締勤務，仍難阻止交通憾事發生，105年在20.5公里處，3日內連續發生2件死亡交通事故，106年、107年於19至23公里間亦發生4起死亡交通事故案件，顯示該路段事故發生比例甚高。

新北警方繼萬里隧道實施區間平均速率執法，決定自今年4月1日清明連續假期前起在北宜公路19.1公里至23.1公里實施區間平均速率執法，希望有效降低車速，減少事故發生。因北宜公路速限為40公里，為讓駕駛用路人了解實施區間速率執法範圍，在測速起點與終點位置，均設置「區間測速起點」、「區間測速終點」牌面，提醒汽機車駕駛依速限行車。

依現行北宜公速車流通行情形，行車速率超過60公里占總流量10.41%，以假日違規比例較高，車種部分以機車行車速率超過60公里比例較高，實施初期將以行車速率超過60公里的違規車輛優先取締，對一般駕駛人並無影響，新北交大提醒駕駛用路人，區間平均速率執法是以平均值認定，駕駛用路人在監測路段間偶然不慎超速還不至於立刻構成違規，後續再注意控制車速即可，因北宜公路彎道多，車輛過彎仍應減速注意安全。