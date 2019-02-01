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台鐵北上自強號在苗栗撞上1名男子 列車全面停駛

台南下營大火3死 祖孫1坪內緊緊相擁警鼻酸

2019-02-01 13:39聯合晚報 記者吳淑玲唐秀麗╱台南報導

台南下營區一處民宅今天凌晨發生大火。 圖／消防局提供
台南下營區一處民宅今天凌晨發生大火。 圖／消防局提供
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台南下營透天厝今天凌晨發生大火造成祖孫3人命喪火窟，消防人員今早到場勘驗，發現祖孫三人都命喪一樓後方房間，緊緊相擁，研判阿嬤在火警發生時，難以逃生，將孫子女緊擁入懷中，無奈都燒成焦屍，令警消鼻酸。

據查，兩童從小就由祖母帶大，祖孫三人都睡在一樓房間，三人感情非常好，意外發生後，死者父親難說到說不出來，馮母更是泣不成聲。

馮父紅著眼眶說，他與妻子北漂桃園工作，一對兒女平時都由阿公、阿嬤照顧，嬤孫三人都睡在一起，也由阿嬤戴一對兒女上下學，他與妻子約兩周回台南一次，過年前突然發生大火，實在非常傷心難過。

台南下營透天厝起火建築物結構為二樓RC三樓鐵皮加蓋。 記者吳淑玲／攝影
台南下營透天厝起火建築物結構為二樓RC三樓鐵皮加蓋。 記者吳淑玲／攝影
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台南市下營區一處三樓民宅與隔壁鐵皮屋今天凌晨三時許發生大火，火勢相當猛烈，該屋共住祖孫三代共十人，消防隊花了一個多小時撲滅火勢，清理火場時發現一樓發現三具焦屍，身分分別為黃姓祖母（61歲）及馮姓孫子（8歲）、孫女（6歲）。

警消表示，死者丈夫從事裝潢，在住家旁搭建木工裝潢工作間，疑似清晨時電線走火釀成火災，再延燒至透天厝，火勢一發不可收拾，屋內十人逃生受阻，其中七人自二樓破窗，站在車庫上方待援，鄰居趕緊拿來鐵梯，協助七人逃生，另有三人命喪火窟。

附近民眾說，火警時火勢非常猛烈，裝潢行一片火海，屋宅三樓竄出火光、濃煙，相當驚人。警消指出，死者房間只有一坪多，嬤孫三人擠在一起，趴在床上，起火點在廚房或旁邊的木工裝潢工作間，疑似電線走火。

另外七人得以順利逃生，全仰賴鄰居早餐店方姓老闆娘的兒子拿兩把鋁梯救人，老闆娘說，一早她起來做生意，聽到很多人喊救命，她的兒子可能也聽到喊救命聲，就拿樓梯出去救人，非常緊張。

馮姓兄妹就讀中營國小一年級及幼兒園大班，校長沈佳蓉表示，二兄妹非常可愛有禮貌，每天由阿嬤接送，哥哥到學校都牽著妹妹，「以前教過哥哥的老師打電話回來都哭了！」

大火幼兒園火災
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