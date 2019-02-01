他驗票逆轉勝卻無法當選 連法官都說「你真正有衰」

2019-02-01 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣林內鄉前民意代表黃清得本屆鄉民代表選舉捲土重來，卻以一票之差輸給友人蘇信德，蘇信德當選5天後因病辭世，黃清得提出當選無效之訴，驗票結果多出3票逆轉勝，卻因蘇信德已經過世，法官無法判蘇當選無效，開庭時也只能跟黃說「你真正有衰」，雲林縣選委會總幹事許木山表示，待收到相關判決資料，將檢送中選會解釋。

黃清得參選本屆林內鄉民代表第四選區選舉，5位候選人應選3席，他以一票之差輸給友人蘇信德，大家勸他提出當選無效之訴，以求驗票翻盤，但當時蘇信德身體狀況不佳，他不願提出告訴。

蘇信德當選5天後辭世，親友不斷鼓勵下，他才改對第二高票當選的蔡當茂提出當選無效之訴，前天法官開庭，驗票結果，有3票無效票改判為黃清得的有效票，讓黃清得逆轉勝成為第三高票。

黃清得開心不到幾秒鐘，法官就告訴他，因為蘇信德已經過世，沒有對造人，無法判其當選無效，且過往也沒有相關案例，甚至告訴他「你真正有衰」，讓他聽了更嘔，選舉結果一波三折，讓他百般無奈。

雲林縣議員邱世文表示，他從來沒有聽過類似情事，雖然目前沒有相關法條可以依據，但他認為，法官已經依法認定黃清得的票數勝出，選委會應該盡速重新公告當選。