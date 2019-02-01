疑妻外遇妒火攻心 他放火燒掉妻娘家房子

2019-02-01 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民邱姓男子懷疑妻子外遇，在妻子林女的轎車底盤偷裝GPS衛星定位追蹤器，並恐嚇「再來一次，我一定殺了妳」，還縱火燒了娘家房子，經林女請求精神慰撫金、丈母娘以房子被燒毀求償，台中地院判決邱賠償林女8萬元精神慰撫金，賠償丈母娘等人59萬餘元。

判決書指出，邱男與林女於101年間結婚，至105年10月間調解離婚成立。邱在婚姻期間，懷疑妻子林女有外遇，104年8月間，在妻子林女的轎車底盤安裝GPS衛星定位追蹤器，窺視林女之移動方向及行蹤等資訊，竊錄原告林旻旻所有非公開之動靜等活動。

104年9月10日，邱打電話恐嚇林女「其實我有時候快忍不住想要動手打你你知道嗎？」、「我做出什麼行為來我告訴你就像當初我跟你還在交往的時候，你躲到廁所的那一次一樣。」、「就不要再來一次 ，再來一次我一定殺了妳，我打到妳全家都不認識妳」等語恫嚇，使她心生畏懼。

邱男因懷疑林女與外遇之人共處，遂於104年8月14日清晨，駕車至丈母娘住處，該處住著林女、林女的孩子、林女的媽媽及舅舅等多人，他步行進入欲尋找林女外遇證據，因心生不滿，自林女房間外走道上木櫃內，取出工業用酒精塑膠桶，點火燃燒酒精引燃火勢，隨即駕車離去。

火勢造成走道附近烘衣機北側面受燒變色、竹蓆躺椅金屬骨架受燒變色、木棧板受燒碳化，僅剩局部骨架殘存，火勢旋即延燒至林女房間及客廳，造成房間內木質天花板、裝潢隔間受燒碳化、燒失，北側水泥被覆層牆面受燒燻黑，餐廳、儲藏室塑膠裝潢天花板南側受燒燻黑，致林女媽媽、舅舅建物內動產，均因火災而燒毀殆盡。

一、二審依妨害秘密、恐嚇等罪將邱男判刑6月，得易科罰金；至於邱男被控縱火罪，一、二審依公共危險罪將他重判8年4月，邱男上訴最高法院被駁回。

林女以車子被裝衛星定位追蹤器、及遭恐嚇，提起損害賠償，請求邱男給付精神慰撫金；而林女的媽媽、及兩位舅舅以房子被燒毀，各求償19萬9666元。