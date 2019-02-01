逼擦屁股乘客若再搭機 長榮：無陪同人員擬拒載

2019-02-01 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



長榮航空空服員協助外籍旅客如廁事件引發各界關注，長榮航空首度說明指出，已經陪同2位服務員到航警局備案，也已經啟動性平會進行調查，針對此位旅客，長榮也研擬不再提供運送服務。日前傳出該旅客5月已經訂購回程機票，長榮表示，會要求該旅客一定要有陪同人員，也要確保未來不再發生類似事件。

今年1月一名外籍男子搭乘長榮航空，如廁時要求空服員協助脫褲、擦屁股，遭成空服員身心受創，長榮航空今天召開記者會，一行主管先對社會大眾鞠躬致歉。長榮航空發言人柯金成說，有關該旅客已經預訂的航程，已經請律師與旅客聯繫，一定要有陪同人員上飛機，避免有類似情況再發生，未來該旅客若還要訂購長榮航程，除非有依法不得不提供服務的情形，否則研擬不再提供服務。

有媒體提問，長榮在2011年時，曾因某彭姓旅客不時刁難空服員，將此人列為拒載黑名單，為何此次不能將外籍旅客同樣列入黑名單？長榮指出，若因該外籍旅客無法自理而拒載，會違反美國交通部（DOT）382法案中反歧視身障相關條款，處理上要非常小心，未來會要求該旅客要有陪同人員，否則不再提供服務。