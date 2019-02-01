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影／空姐被迫助乘客如廁 長榮提出4點澄清

2019-02-01 11:32聯合報 記者洪安怡╱即時報導

長榮航空空服員協助外籍旅客如廁事件引發各界關注，長榮航空首度召開記者會，並針對工會的指控澄清4點訊息。

長榮說，第一，該旅客過去20次搭機狀況正常，沒有發生在座位上便溺的事情；第二，旅客下機後仍由男性航勤陪同如廁，並非下機後就突然可以自理；第三，公司追查照片來源是因為該旅客坐在空服員位置上，基於飛安考量要調查清楚，而非究責；第四，第一時間已經讓當事人提出公傷假申請，並無不願核放等問題。

由於傳出該名旅客出去年5月搭乘長榮時，就有多次有脫序行為，包含在座位上便溺等，長榮航空發言人柯金成先澄清，過去該旅客搭機20次都沒有任何脫序行為。去年5月該名旅客有向空服員提出協助如廁擦拭，當班空服員已經拒絕，因為這不是空服員應該提供的服務，這名旅客就向同行旅客要求協助，旅客也同意了，因此這位乘客沒有在座位上便溺。

柯金成說，去年5月發生此狀況時，已將該旅客列為關懷名單之一，但這次系統沒有比對出來，已經修正系統機制做；今天1月該旅客從北美轉東南亞有兩次如廁，第一次是事務長擦拭，第二次是男性巡航機長協助，下機時則由地勤人員協助如廁。

長榮指出，今年1月19日該班機回到台北後，公司就立即對相關員工表達慰問，空服本部主管有打電話慰問事務長，也願意提供後續協助。

至於追求照片流出等問題，是因為該旅客坐在組員的座位上，按理說必須是空服員身分才能坐在該位置上，這可能會有違反飛航法規之虞，因此順便詢問，並非不關懷事務長。

有關公傷假部分，柯金成說，公傷假依法要跟勞保局申請，這次一共7位空地勤人員協助如廁，有兩位提出要有工殤假，已經先給予休假，等勞保局核定幾天公傷假後，再依法辦理，前兩天更陪同兩位空服員到航警局備案提告。

柯金成說，由於旅客回程航班被公開了，是嚴重的個資洩漏問題，很多其他旅客也打來關切，擔心資料被外洩，這部分已經正式向航警局提出告訴，希望警方協助偵辦資料是怎麼洩漏出去的。至於是否會對外洩資料的員工究責，柯金成說，資料到底哪邊流出也不知道，不會先臆測是員工流出，相關事證已經提供航警局處理，希望依法處理。

長榮航空發言人柯金成（中）帶領一級主管向社會大眾致歉。記者洪安怡／攝影
長榮航空發言人柯金成（中）帶領一級主管向社會大眾致歉。記者洪安怡／攝影
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空服員長榮地勤

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