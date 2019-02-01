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大陸買房沒過戶會被沒收？李全教聲請解除境管被駁確定

2019-02-01 11:11聯合報 記者林孟潔╱即時報導

前台南市議長李全教涉議長賄選案，被檢方依違反選罷法起訴，移審法院後裁定1500萬元交保，限制出境、出海、限制住居至今，台南高分院更一審判刑4年，褫奪公權5年，案件在最高法院審理中。他以到大陸辦理過戶預售屋為由，向台南高分院聲請解除限制出境，去年底遭駁回，李全教不服提抗告，最高法院裁定駁回確定。

李全教指出，他2012年在大陸福建購買預售屋，至今尚未完成過戶，急需他持證件前往辦理，加上大陸近期嚴厲打房，他想完成過戶後隨即出售，避免損失擴大，因此請求法官提出高額保證金，並責付他的律師，聲請暫時解除限制出境7天。

李的聲請理由指出，他遭限制出境、出海、限制住居至今超過3年8月，但他自一審開庭開始，歷次都遵期到庭，積極配合司法審判，且他仍有高齡父母需照顧，名下也有90筆土地和房屋，現值達2億6800萬餘元，若他有逃亡意圖，應會迅速積極處分名下財產，但他2016、2018年財產清單比起來，幾乎沒有任何變動。

李認為，他更一審被判刑4年，即使判決確定，執行超過2年即可假釋，但若他逃亡，行刑權時效長達37.5年，他將終身不得返台，更無從對父母盡孝，兩者相權衡下，他根本沒有逃亡的必要。另外，他指出，他涉犯的賄選罪並非最輕本刑5年以上的重罪，實在沒有繼續限制出境、出海的必要性，現今也有加重保證金暫時解除限制出境的案例。

但台南高分院認為，李全教更一審遭判4年徒刑，案件上訴三審尚未確定，考量他涉犯賄選罪的公共利益，和他個人利益後，認為限制出境、出海的原因仍存在。另李全教提出海基會證明、大陸公證書、購屋證明等文件，但文件內容僅寫道，購屋者可持本人證件辦理產權手續，但並未提及不得授權他人代理，也沒說到若未過戶將沒收房屋等不利李的處分，故不採信李的說詞，認為李的聲請無理由，裁定駁回。李全教不服提抗告，最高法院今裁定駁回確定。

李全教。本報資料照片
李全教。本報資料照片
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李全教賄選福建

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