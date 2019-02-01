越女印偽鈔判刑4年10個月 同居男友無罪

2019-02-01 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



38歲越南籍阮姓新住民自前男友處習得印製偽鈔技術，透過同居男友、嘉義市肢體障礙服務協會莊姓前理事長租屋，涉嫌印製新台幣偽鈔375萬4000元，嘉義地方法院調查，阮姓新住民說詞反覆，警詢時說莊男知道她印偽鈔，偵查庭上又翻供說莊男不知情，法官傳喚多名證人釐清事證，今天判阮姓新住民有期徒刑4年10個月、買偽鈔的湯姓男子有期徒刑3年2個月，莊姓男子無罪；全案仍可上訴。

檢方調查，阮姓新住民與張姓前男友同為莊姓男子（53歲）的友人，阮氏及張男前年11月將自己住處的製造偽鈔工具、半成品搬到莊男在嘉義市西區住處，沒多久張男即被警方搜索逮捕；而阮姓新住民自前男友處習得印製偽鈔技術，利用原機具自前年11月到去年二月，陸續印製1147張偽造的千元鈔票，販售給廖姓、湯姓男子。

阮姓新住民遭警方查緝時，供稱前男友因案被抓入牢房，曾威脅她如果沒幫忙籌委任律師的費用，就要胡亂說咬她，她不得不印製偽鈔，趁莊男外出時製作，要求莊男帶她外出交易時，莊並不在場，當時跟警察說電話中提到的「那個沒有了啊！」是指保險套或衛生棉沒有了，但警察不相信，認定她所說的是製作偽鈔的膠水沒了，所以她想若說謊或許可以交保，沒想到反而害到莊男。

法官調查，阮姓新住民和莊男為同居男女朋友，阮女遭羈押時發現懷孕，推算受孕期與通訊監察瑣事的通話時間點相近，電話中談到的「那個沒有了」、「我要洗澡嗎？我等你喔！」是情侶間親密關係的對話，與製作偽鈔無關。