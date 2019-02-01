鈕承澤手指性侵女助理 被害人蜷縮沙發哭泣發抖

2019-02-01 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



知名導演「豆導」鈕承澤被控性侵一名女助理，他經檢方複訊後以150萬元交保並限制住居、出境、出海。台北地檢署查出，女方胸部殘留鈕的DNA，認為鈕違反女方意願強行指侵，女方被害後身體蜷縮在沙發上哭抖，鈕事後辯詞卸責，今依強制性交罪起訴鈕承澤。

檢方起訴指出，鈕承澤為電影「跑馬」導演，於拍攝過程中，初識劇組工作人員A女。「跑馬」劇組原訂於2018年11月23日召開工作會議，但鈕因故臨時取消會議，改邀友人到家裡聚會同樂，並藉機請劇組人員帶同A女到場。

11月24日凌晨，賓客僅餘上開劇組人員及A女，該劇組人員表示欲離去時，A女也無意獨留於被告住處，然因該劇組人員未留意A女神色，A女也因不願不顧2人顏面直接表明離去之意，僅能暫時續留，伺機再行離去。

豈料，鈕竟見機基於強制性交犯意，將A女強押於沙發上後強脫A女衣褲，並以手指強行插入A女陰道內而強制性交得逞。

之後，因A女堅決不從，身體蜷縮在沙發上哭泣發抖，鈕始肯讓A女穿回衣物離開，A女隨即撥打電話向同居室友求助，室友知悉後旋即帶同A女至台北市立聯合醫院婦幼院區驗傷採證，後續由檢警偵辦。

檢方表示，鈕否認犯行，但經依鈕供述、相關證人證述及卷附事證所示，被害人A女與鈕間除「跑馬」劇組工作外，並無其他私下互動或曖昧，而無男女好感情愫；被害人提起告訴的動機與目的，純粹是希望日後不要再有其他被害人，與鈕是否支付金錢賠償無涉。