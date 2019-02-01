鈕承澤依強制性侵起訴！ 檢：「認知不同」是卸責

2019-02-01 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



鈕承澤(中)疑涉性侵。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

知名導演「豆導」鈕承澤被指控性侵一名女助理，他經檢方複訊後以150萬元交保並限制住居、出境、出海。台北地檢署調查後，認為他違反女方意願強行侵害，且鈕事後還傳LINE向女方致歉，是因性侵後致歉，今依強制性交罪起訴鈕承澤。

知名導演兼演員鈕承澤（豆導）去年12月5日被《聯合報》爆出性侵新片「跑馬」女工作人員後，掀起娛樂圈譁然。

爆出性侵疑雲的鈕承澤，第一時間選擇沉默不對事件發表任何意見，而當事人(A女）像記者投訴時表示，（性侵）事發第一時間到醫院驗傷，並說明當時狀況，表示鈕承澤事後有道歉且極力想賠償，答應願意支付受害者1年60萬的薪水，但A女怕這筆費用淪為封口費因此拒絕。

A女提到鈕承澤並未叫她不要提告，而她也強調提告不代表會汙衊對方，讓這起性侵案曝光是想達到「警惕」的效果。

女方控告後，鈕承澤於12月7日早上8點半到大安分局說明。經警詢後原本要直接複訊，還先請被害人到庭陳述，以利鈕到庭後交叉比對說詞。豈料，鈕走出大安分局時被大批媒體包圍，一陣推擠之下不慎被攝影機敲到頭，導致身體不適、情緒激動且有躁鬱症狀，向檢方告假。

去年12月10日鈕承澤接受檢方偵訊，鈕承澤訊後對外表示：「我希望她很好，我很喜歡她，我還是會繼續保護她。鈕承澤已經死了，我已經受到最大的懲罰了，之後我會勇敢面對，只要是我該負的責任，我絕對不會逃避，大家也別急著先把石頭丟下來。」

檢方起訴指出，縱認鈕對女方心存男女好感而犯本案、「誤認」女方對他亦有男女好感或被告於犯罪行為前曾飲酒，均非寬減刑責的正當事由，並請審酌鈕事發後歷次發言，全然沒有意識到自己嚴重認知偏差以及對女方所造成傷害，事發後又就其犯行避重就輕，試圖用「認知不同」卸責，並暗指女方「與有過失」，難認犯罪後態度良好等情，處以適當之刑。