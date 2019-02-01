親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

NBA／大限前首筆重磅交易 尼克KP改當獨行俠

鈕承澤依強制性侵起訴！ 檢：「認知不同」是卸責

鈕承澤依強制性侵起訴！ 檢：「認知不同」是卸責

2019-02-01 09:43聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

鈕承澤(中)疑涉性侵。 圖／聯合報系資料照片
鈕承澤(中)疑涉性侵。 圖／聯合報系資料照片
分享

知名導演「豆導」鈕承澤被指控性侵一名女助理，他經檢方複訊後以150萬元交保並限制住居、出境、出海。台北地檢署調查後，認為他違反女方意願強行侵害，且鈕事後還傳LINE向女方致歉，是因性侵後致歉，今依強制性交罪起訴鈕承澤。

知名導演兼演員鈕承澤（豆導）去年12月5日被《聯合報》爆出性侵新片「跑馬」女工作人員後，掀起娛樂圈譁然。

爆出性侵疑雲的鈕承澤，第一時間選擇沉默不對事件發表任何意見，而當事人(A女）像記者投訴時表示，（性侵）事發第一時間到醫院驗傷，並說明當時狀況，表示鈕承澤事後有道歉且極力想賠償，答應願意支付受害者1年60萬的薪水，但A女怕這筆費用淪為封口費因此拒絕。

A女提到鈕承澤並未叫她不要提告，而她也強調提告不代表會汙衊對方，讓這起性侵案曝光是想達到「警惕」的效果。

女方控告後，鈕承澤於12月7日早上8點半到大安分局說明。經警詢後原本要直接複訊，還先請被害人到庭陳述，以利鈕到庭後交叉比對說詞。豈料，鈕走出大安分局時被大批媒體包圍，一陣推擠之下不慎被攝影機敲到頭，導致身體不適、情緒激動且有躁鬱症狀，向檢方告假。

去年12月10日鈕承澤接受檢方偵訊，鈕承澤訊後對外表示：「我希望她很好，我很喜歡她，我還是會繼續保護她。鈕承澤已經死了，我已經受到最大的懲罰了，之後我會勇敢面對，只要是我該負的責任，我絕對不會逃避，大家也別急著先把石頭丟下來。」

檢方起訴指出，縱認鈕對女方心存男女好感而犯本案、「誤認」女方對他亦有男女好感或被告於犯罪行為前曾飲酒，均非寬減刑責的正當事由，並請審酌鈕事發後歷次發言，全然沒有意識到自己嚴重認知偏差以及對女方所造成傷害，事發後又就其犯行避重就輕，試圖用「認知不同」卸責，並暗指女方「與有過失」，難認犯罪後態度良好等情，處以適當之刑。

性侵鈕承澤

相關新聞

載400萬運鈔車擦撞貨車 高雄立出動9警包圍護鈔

2019-01-31 13:49

嘉市議員廖天隆 涉賄盼緩刑

2019-01-31 23:28

慶富集團積欠高雄銀行12億 議會通過時力提案專案調查

2019-01-31 21:08

老外看不懂「酒測攔檢」中文 未停車受檢免罰

2019-01-31 19:28

行刑式開10槍殺土城角頭 槍手遭斥人格偏差判無期定讞

2019-01-31 16:36

18歲賺到1億？ 魏曜笙向銀行詐貸1.9億得再關6年

2019-01-31 16:01

馬國車手免費來台撈一票 難逃牢獄之災

2019-01-31 15:35

外甥上門討債 舅舅父子打傷兒子判刑

2019-01-31 14:46

索賄鐵路地下化包商 官員遭重判12年

2019-01-31 14:24

太電案被控偽證 孫道存二審仍無罪

2019-01-31 14:24

高階首長交接 新任廉政署長：持續推動廉政相關立法

2019-01-31 14:21

新北土城鵝肉店縱火案 3嫌判賠死者家屬515萬元

2019-01-31 13:56

涉賄嘉義市議員廖天隆 法庭上認罪望換緩刑

2019-01-31 13:12

計程車將繞行抗議Uber 警針對北車周邊啟動交通快打

2019-01-31 13:05

計程車繞行政院抗議Uber 警：未申請核准集會遊行

2019-01-31 12:55

沒加辣怒甩兒巴掌！檢今依傷害、強制罪嫌起訴肉圓爸

2019-01-31 12:46

西門西寧大樓交易案爆內線交易 房仲達人曾享亮不起訴

2019-01-31 12:46

台北分署2月12日拍賣會 有名畫鑽表及不動產

2019-01-31 12:34

新任檢察長交接典禮 蔡清祥：年輕化具有行動力

2019-01-31 12:28

永大機電董事會通過日立收購 小股東按鈴控告

2019-01-31 12:13

車禍傷人拒賠償？私法正義前 其實還有這部法律

2019-01-31 11:54

百萬紙鈔受潮遭蟲蛀 調查局救回899張仟元鈔

2019-01-31 11:47

高雄鐵路地下化索賄包商 官員拒認罪重判12年

2019-01-31 11:29

按摩女挑逗男客「想那個要戴」 法院認定按摩院違法

2019-01-31 11:06

永大收購案 小股東按鈴申告董事長等人背信

2019-01-31 10:39

年關將近 金融機構重點時段警力加強警戒

2019-01-31 10:35

酒駕防治協會要求加強機車攔檢 警：汽機車都會攔查

2019-01-31 10:34

中山警包庇酒店案 檢第二波起訴五官警

2019-01-31 10:32

太電案孫道存被胡洪九控偽證 高院同樣認定無罪

2019-01-31 10:17

酒駕數、死亡數雙高 學者：酒駕防制遇瓶頸

2019-01-31 10:16

詐團掌櫃擁1800萬現金窩豪宅 嫌女友辯：我媽是貴婦

2019-01-31 10:11

1票最高4萬元 中壢市議員張運炳賄選遭起訴

2019-01-31 10:06

1次可抵債2萬 男子偕女友運毒重判7年8月

2019-01-31 10:02

去年酒駕死亡人數升高 交部盼修法盡速三讀

2019-01-31 09:59

6千萬豪宅法拍價只剩3千萬 竟是書記官趕結案

2019-01-31 09:56

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40

小三生的孩子都11歲了 婦人告通姦不起訴

2018-12-28 13:47
看更多

熱門文章

驚！賓士維修光換鋰電池就95萬 比一輛國產車還貴

2019-01-31 17:11

年薪70萬、存款百萬覺得不想活 他：同學年薪2倍+漂亮老婆

2019-01-31 14:49

松山母女上吊案 女兒為文化部簡任10職等專委

2019-01-31 20:18

出養一甲子只有一張生母黑白照 警助她認親淚如雨下

2019-01-31 13:01

高雄鐵路地下化索賄包商 官員拒認罪重判12年

2019-01-31 11:29

黎明幼兒園長林金連赴總統府陳情 自殘流血送醫

2019-01-31 12:40

5歲「小遊民」 資源回收維生 上學夢難圓

2019-02-01 00:17

你願意「屈就」嗎？沒人想去的屏東 薪水現加5萬

2019-01-31 14:54

竹聯幫辦公祭天道盟同心會致意爆推擠 警拔槍制止

2019-01-31 10:22

影／13歲少年乘4D遊樂器材 左腳遭夾有截肢之虞

2019-01-31 18:45

機上風景要多少有多少 真相：打開冰箱就能出國

2019-01-31 10:41

台南下營民宅火警 發現一大二小祖孫三焦屍

2019-02-01 07:02

高雄市警局退休副分局長 涉散布蔡英文假訊息遭法辦

2019-01-31 16:50

25歲女情緒低落板橋百貨頂樓要跳樓 警抱緊拉回

2019-01-31 13:40

老母見女兒上吊也輕生 家人見狀崩潰

2019-01-31 18:33

調查局救回89萬受損鈔票 讓車商過年發紅包

2019-01-31 13:57

爸爸住機構被霸凌 「小遊民」一家 在街頭圍爐

2019-02-01 00:22

南市警強力掃除黑幫廟會 2黑幫17人到案

2019-01-31 12:33

水電工覬覦財產24刀砍死老婦 他老闆也得連帶賠462萬元

2019-01-31 12:36

沒加辣怒甩兒巴掌！檢今依傷害、強制罪嫌起訴肉圓爸

2019-01-31 12:46

凸起0.1公分地磚絆倒顧客 連鎖賣場判賠14萬餘元

2019-01-31 12:00

100多萬元的刮刮樂被偷光 雲林這家彩券行過年前虧很大

2019-01-31 16:37

鈕承澤依強制性侵起訴！ 檢：「認知不同」是卸責

2019-02-01 09:43

涉賄嘉義市議員廖天隆 法庭上認罪望換緩刑

2019-01-31 13:12

詭異！單車伯逆向衝快車道 遭油罐車輾斃亡

2019-01-31 15:32

人權律師爆醜聞 全聯會秘書長肯定媒體嚴謹查證

2019-01-31 15:46

新北土城鵝肉店縱火案 3嫌判賠死者家屬515萬元

2019-01-31 13:56

熟女尾椎不適求診 事後控75歲推拿師指侵她

2019-01-31 12:26

北市松山區10樓民宅 驚傳母女上吊身亡

2019-01-31 17:02

台南大火燒死3人 好心早餐店老闆娘兒子拿梯子救7人

2019-02-01 09:00

載400萬運鈔車擦撞貨車 高雄立出動9警包圍護鈔

2019-01-31 13:49

夏于喬演的微電影太震撼 警署長都落淚

2019-01-31 16:17

長榮受辱空服員 擬告要求擦屁股外籍旅客

2019-01-31 21:46

2台男澳洲外送遭撞死 外交部將協助家屬赴澳處理後事

2019-01-31 19:00

棺材本都騙！詐團挑老人下手 屏警跨縣市逮23人

2019-01-31 10:40

翹孤輪耍帥肇事 被依公共危險罪法辦

2019-01-31 17:37

計程車繞行政院抗議Uber 警：未申請核准集會遊行

2019-01-31 12:55

討5萬不成車擋門口 債主慘遭街頭砍死

2019-01-31 16:04

18歲賺到1億？ 魏曜笙向銀行詐貸1.9億得再關6年

2019-01-31 16:01

抓酒駕槓上開花 警查獲「古董級」賭博電玩小瑪莉

2019-01-31 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top