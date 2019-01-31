長髮警葉繼元考績吃丙 最高行二度判敗訴確定

2019-01-31 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



警政署保二總隊員警葉繼元，2015年因蓄長髮遭記17支申誡，考績獲得丙等，他認為保二違反性別平等法，提告請求撤銷「考丙」並附加國賠50萬元，台北高等行政法院認為警政署訂定服裝儀容，並要求遵守，是維護團隊紀律、兼顧專業形象及民眾觀感，並非性別歧視也沒違反性平法，判他敗訴，案經上訴，最高行政法院今駁回上訴確定。

此外，葉繼元另因不滿2014年度年終考績丙等提起行政訴訟，最高行政法院於本月17日判決敗訴確定。

法院指出，警政署所行辦理考績程序，是依公務人員考績表所列工作、操行、學識、才能等項細目考核內容，併計其平時考核獎懲次數所增減的分數後，綜合評擬為60分，於法並無不合。

此外，本件考績評定核無違反考績法相關規定，也無任何法定程序上瑕疵、對事實認定違誤，且未有不遵守一般公認價值判斷標準或與事件無關的考慮，也未違反行政法原理原則等情事，因此並不違法。

合議庭表示，警察為公務人員之一環，警政署於民國92年為落實警察團隊紀律，維護警察執行職務專業形象，兼顧民眾對執法人員服裝儀容要求，訂定儀容重點要求事項，通令全體警察人員穿著制服執行勤務，應一律遵守，是屬機關對屬員管理措施，猶如雇主對員工有一定程度指揮管理所必要限制，警察人員服裝儀容規定是屬機關管理權範圍。

儀容重點要求事項規定，對於男、女員警儀容均有不同要求，與性平法第7條規定無違，也無性別歧視。且儀容重點要求事項規範目的為「整飭員警儀態，美化環境內務，維護應勤裝備，提振工作精神，以端正警紀，建立警察良好形象」，此與性平法規範目的「保障性別工作權之平等，貫徹憲法消除性別歧視、促進性別地位實質平等之精神」，尚屬有別，無違反性平法疑慮。