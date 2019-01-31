「每次回來都洗香香」 男童揭妹妹乾爹狼行

2019-01-31 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名尤姓男子收了一名7歲女童當乾女兒，竟4度對女童伸狼爪，直到女童的哥哥察覺妹妹每次跟乾爹外出回來身體都香香的，報告學校老師後，惡行才被揭發。新北地院審理後，今依2次強制性交、2次強制猥褻分別判他3年8月到8年不等刑期，合併應執行有期徒刑12年。全案可上訴。

判決指出，尤男跟女童的父親因工作關係結為朋友，因此認識女童，進而收了對方當乾女兒。但是，2015年9月到2016年5月間，尤男4度在乾女兒家和自己租屋處將手伸進對方下體撫摸，其中有2次分別以手指和陰莖插入陰道性侵。

法院審理時，尤男矢口否認犯行，辯稱不曾和乾女兒獨處。對於乾女兒為何每次返家身體都香香的，他辯稱自己幫乾女兒買了沐浴乳，乾女兒回家後塗抹在身上導致，但說法未被採信。

女童指稱，尤男有時會將手伸進她的內褲，摸她「上廁所的地方」，有時會壓在她身上做「伏地挺身」動作，還有一次用「尿尿的地方」插進她「上廁所的地方」，因為會痛，還有踢腳反抗。