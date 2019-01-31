盛怒摔死倉鼠 違動保法遭起訴

2019-01-31 19:52 中央社 台北31日電



台北市施姓男子與女友吵架後，將兩人共同飼養的倉鼠摔向牆壁，導致倉鼠死亡，犯後報警自首，士檢日前依動物保護法起訴施男。

士林地檢署今天提供的新聞資料指出，施姓男子與女友共同飼養名為「麻糬」的倉鼠。去年8月間，施男因故與女友發生口角爭執，盛怒之下將倉鼠摔向牆壁2次，導致倉鼠因脾臟及肺部血管破裂而死亡。

施姓男子犯案後主動報警並自首，檢察官調查後，依據台北市動物保護處動物法醫解剖報告等證據，認定施男違反動物保護法規定，涉犯故意傷害動物致死罪嫌。

檢察官將施姓男子提起公訴，建請法院依自首規定減輕其刑。