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警政署採購德製新槍 未得標廠商提告將更審

2019-01-31 18:51聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

警政署為汰換警用勤務手槍，以「一次招標，分批交貨」方式，委託台灣銀行採購部辦理4萬9600枝德製手槍公開招標，兩家廠商經實彈測試及評分合格參加價格標，由德國百年大廠Carl Walther GmbH得標。Glock Asia-Pacific Limited不服，提出異議及申訴審議，均遭駁回，續控告台銀與警政署。台北高等行政法院判勝訴，案經上訴，最高行政法院認為有事實調查不備，今廢棄發回更審。

為汰換使用20餘年的美製手槍，警政署從2014年年12月起規畫換槍。判決指出，開標方式採「一次投標，分段開標」，分為「規格標」、「價格標」二段開標；得標廠商應踐行程序為：1.資、規格審查；2.樣槍試射；3.審查委員會審查；4.開啟價格標共4階段。

台銀於2015年7月9日公告後，有Carl Walther GmbH等4家廠商參與投標。經審查資、規格後，台銀於同年10月8日進行規格標開標結果，Glock Asia-Pacific Limited（克拉克）和Carl Walther GmbH（華瑟）兩間廠商合於標準，參與後續樣槍試射、審查委員會審查、開啟價格標等程序。

同年11月5日開啟價格標，兩間廠商平均總評分均在82分以上，Carl Walther GmbH價格未超過底價且為最低新臺幣4億5248萬8005元，因此獲決標。台銀於2015年11月13日公告決標結果（原處分）。沒得標的Glock Asia-Pacific Limited（克拉克）不服，提起行政爭訟。

2017年底，台北高等行政法院判決將申訴審議判斷、異議決定及原處分均撤銷，發回台銀重為處分。案經台銀與警政署上訴，最高行指出，本件爭議在於招標文件備註條款附件6-1「內政部警政署警用手槍49600枝案審查計分表」中所列「具國內外公信力單位測試報告」、「廠商投標槍款過去履約記錄、如期履約效率」、「投標槍款在國內、外展現值勤實績及使用者評價」等項，是否為「廠商資格、規格審查」此一階段即應審查招標文件，如有欠缺，是否即為不合格標，而不得進入後續「樣槍試射」、「審查委員會審查」、「價格標」階段？

法院認為，本件爭執的這些項目，縱有欠缺也不能逕認招標文件不合規定而不合格。原判決僅依部分文字就認為所有項目證明文件，都屬招標文件一環，進而認定台銀規格文件未符合招標文件規定，不得參加後續樣槍試射及審查委員會審查，尚嫌率斷。

法院指出，Carl Walther GmbH所提針對PPQ M2「廠商投標槍款過去履約紀錄、如期履約效率」、「投標槍款在國內、外展現之執勤實績及使用者評價」等證明文件，是否得作為投標槍款過去履約績效證明文件？即涉及投標槍款與PPQ M2同一性，及其相關證明文件可否相互援用爭議。原判決未調查釐清爭點，無法稱為已善盡調查證據及審酌相關證據證明力職責。

此外，經Carl Walther GmbH分批交貨，已交付3批各10985枝、12222枝、16800枝，共計40007枝，尚有9593枝未交付。原判決雖認原處分為違法，但未依職權詳加調查認定原處分是否因撤銷或變更，而對於公益有重大損害，而衡量應否做成情況判決。

這部分雖台銀與警政署在原審未主張，但這是法院應依職權調查事項，綜觀全案卷證及筆錄，未見原審有就此部分依職權為調查，並於判決理由中詳為說明，自有應調查事項未為調查違法，因此廢棄原判決，發回更審，僅有台銀為被告；至於警政署因未受不利判決，不得聲明不服，其對原判決提起上訴，屬不合法，駁回上訴。

內政部德國

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