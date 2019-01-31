桃市議員張運炳涉賄 法院裁定100萬交保

2019-01-31 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市中壢區無黨籍市議員當選人張運炳涉嫌在去年11日24號大選當天，以每票1萬2000元至4萬元現金行賄順利吊車尾連任，經檢調發動搜索去年聲押獲准，張仍矢口否認行賄，檢方今依違反選罷法起訴張及其堂弟，另4名收賄選民向法院聲請簡易判決處刑；今全案移審，法院訊後裁定張運炳100萬元交保。

桃園地院今訊問張運炳，張仍矢口否認犯嫌，表示沒有指使堂弟行賄，對於他的個人行為都不知情，並表示自己右臉腫脹，口腔癌已經復發，用目視就可以看到白斑，請求交保；辯護律師說，張病況嚴重，需要儘速就醫避免癌細胞擴散。

法官審酌，張犯嫌重大，仍有勾串、逃亡之虞，且嚴重危害民主制度，但考量張運炳病況，訊後裁定100萬元交保，限制住居、出境出海，禁止和本案證人聯繫。

檢方調查，張運炳（63歲）及堂弟（62歲）考量這次選舉中壢區有20多人參選，競爭相當激烈，加上張氏宗親會票源也遭其他人瓜分，遂找堂弟蒐集宗親名冊、電話，張則在去年7、8月先交付100萬元現金給堂弟作為買票費用。

張並特意選在11月24日大選當天，趁檢警調人力都已分散部署，清晨5點多打給堂弟稱「一起去運動」，再由張開車載堂弟到中壢區大崙、龍崗及內定里等選區，搖下車窗讓選民確認張運炳身分後上車，堂弟告知「張運炳選情告急，請多支持」，並交付1萬2000元至4萬元現金。

檢調雖早已掌握實證，但桃園市議會在去年11月27、28日召開臨時會，張27日被傳喚不出庭，手機關機，後來躲在議會保護傘下直到會期結束，去年12月15日再被傳喚後就被聲押獲准。

張在押期間檢方提訊3次，並曉諭其法律刑責，但張堅決否認賄選，僅坦承當天有開車去找選民，辯稱是「拜訪、聯絡感情」，還說別人的人為我沒看到；但堂弟坦承犯行，選民也證稱上車後看到張運炳手比「4」，助理就給他錢，裡面有4萬元現金。

檢方偵結依違反公職人員選罷法，起訴張運炳及其張姓堂弟，另林姓、李姓、楊姓及游姓等4位選民則聲請簡易判決處刑，另張運炳和堂弟用來行賄的100萬元現金，起訴時併聲請法院宣告沒收或追徵。