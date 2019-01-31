缺錢洗劫母女強裸照 惡老闆與外籍工依加重強盜起訴

2019-01-31 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市丁姓男子因為公司經營不善，竟花1萬元雇用越南籍范姓移工，2人一起潛入認識多年的李姓友人家中埋伏，帶李妻和女兒陸續回來時將人捆綁控制，不但將財物搜刮一空，還強拍黃婦裸照，脅迫對方不能報警，臨走前還摸了一把，今天被新北地檢署依加重強盜、妨害秘密和加重強制猥褻等罪起訴。

檢警調查，丁男因為經濟窘困，去年11月就開始計畫侵入李姓友人家中強盜財物。他利用借機車代步機會複製李家大門鑰匙，事後又向移工稱李妻是他的外遇對象，請移工協助綑綁李妻，使其害怕而回南部，並允諾事後給1萬元做為報酬，最後選在今年1月2日犯案。

丁、范2人用棉被、外套和繩索等物綁住李妻和李的女兒後，丁再從廚房取出水果刀拍打母女身體，恫嚇2人不要輕舉妄動，隨後再示意范姓移工先離開，接著才開始洗劫財物和強拍裸照，總共得手現金6500元和1張金融卡，臨走前還摸了李妻胸部和下體。

偵訊時，丁男稱年關將近才會鋌而走險，搶來的錢已輾轉還給母女，應該符合自首要件，而范姓移工則是稱自己被逼的，如果不照做就會被開除，但說法未被採信。