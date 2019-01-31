嘉義市議員廖天隆涉賄 向法庭認罪盼緩刑

2019-01-31 16:47 中央社 嘉義市31日電



嘉義地方法院今天針對嘉義市議員廖天隆賄選案開庭，廖天隆（前）感謝外界的關心。聯合報系記者姜宜菁／攝影 分享 facebook 5連霸的嘉義市議員廖天隆被控現金賄選，嘉義地方法院今天開庭審理，廖天隆坦承犯行，希望法官緩刑給予自新機會，但檢方表示為求法律公平、端正選風，建議法官具體量刑。

72歲的廖天隆被控去年9月交付現金新台幣1萬5000元給呂姓婦人，以每票1000元代價向選民買票，廖天隆在偵查庭上自白有賄選事實，83歲呂姓婦人也坦承協助行賄，兩人今天都到庭，再度坦承犯行。

由於廖天隆與呂姓婦人先前在偵查庭上已坦承犯行，當時的承辦檢察官王振名在起訴書上提到，因呂姓婦人的自白，進而查獲廖天隆賄選，且兩人犯後態度良好，建請法官可減輕其刑或是給予緩刑。

不過承辦檢察官王振名已於本月16日離職，17日起轉任律師，今天由嘉義地檢署公訴檢察官陳睿明出庭。陳睿明在法庭上強調，為求法律公平與端正選風，建請法官具體量刑，不應給予緩刑。

陳睿明表示，起訴書附帶的緩刑宣告是偵查檢察官對本案意見，與地檢署意見不相合，也與類此犯罪案件科刑立場不相一致，考量法律與公正性，請法官「無庸審酌檢方偵查立場」。

對此，廖天隆的委任律師曹合一表示不解，他認為地檢署的起訴書都經過檢察長審閱後才批准，為何檢方態度前後不一。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊指出，廖天隆所犯的是3年以上、10年以下刑責，檢方只能建請從輕量刑，不能具保緩刑，希望法院依相關法條審理判決。