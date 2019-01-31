行刑式開10槍殺土城角頭 槍手遭斥人格偏差判無期定讞
新北市土城角頭黃義倫前年遭槍殺身亡，檢警調查為天道盟同心會成員李尚哲、友人謝龍宇以300萬元要求槍手林楊竣殺人。一、二審判李、謝、林3人14年至無期徒刑，高院另認定未被起訴同心會土城分會長林立昌提供買凶費用和槍彈，最高法院今天駁回上訴，3人判刑定讞。
據了解，林立昌是前立委林國慶的姪子，黃義倫被槍殺後，黃的小弟陳致綸為報仇，趁林立昌在中和某宮廟發愛心米，近距離開槍造成1死5傷；陳犯後攜槍自首，大喊「我替大哥報仇了」，林受重傷，急救後撿回一命。
高院判決指出，林、黃早有嫌隙，2017年4月聽聞李尚哲處理購車糾紛遭黃惡言相向，林欲趁機報復，透過佰億誠公司出資300萬元並提供槍彈，要求李負責買凶殺害黃。
李昌哲與友人謝龍宇及林楊竣三人擬定作案路線後，林先試槍練膽量，於同年6月埋伏在停車場，見黃現身取車，近距離朝黃連開10槍，子彈彈頭貫穿車窗，擊中黃的胸腹部，造成大量出血，送醫回天乏術。
林、李、謝3人被檢方起訴，李強調當時說好「打腳就好」，否認殺人；謝承認牽線，卻稱對後續案情不清楚；林起初承認拿錢殺人，並說指令是「把子彈全部打光、反正給他死就對了」，事後翻供辯稱5萬元酬勞是和謝借的錢。
新北地院判林無期徒刑、褫奪公權終身，李為15年、謝14年徒刑。案件上訴，高院認為，林手段殘忍毫無悔意，顯見人格嚴重偏差，個性冷酷無情，仍判無期徒刑；李、謝屬聽命行事者，尚見悔改之意，維持原判決。案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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