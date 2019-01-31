行刑式開10槍殺土城角頭 槍手遭斥人格偏差判無期定讞

2019-01-31 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



新北市土城角頭黃義倫前年遭槍殺身亡，檢警調查為天道盟同心會成員李尚哲、友人謝龍宇以300萬元要求槍手林楊竣殺人。一、二審判李、謝、林3人14年至無期徒刑，高院另認定未被起訴同心會土城分會長林立昌提供買凶費用和槍彈，最高法院今天駁回上訴，3人判刑定讞。

據了解，林立昌是前立委林國慶的姪子，黃義倫被槍殺後，黃的小弟陳致綸為報仇，趁林立昌在中和某宮廟發愛心米，近距離開槍造成1死5傷；陳犯後攜槍自首，大喊「我替大哥報仇了」，林受重傷，急救後撿回一命。

高院判決指出，林、黃早有嫌隙，2017年4月聽聞李尚哲處理購車糾紛遭黃惡言相向，林欲趁機報復，透過佰億誠公司出資300萬元並提供槍彈，要求李負責買凶殺害黃。

李昌哲與友人謝龍宇及林楊竣三人擬定作案路線後，林先試槍練膽量，於同年6月埋伏在停車場，見黃現身取車，近距離朝黃連開10槍，子彈彈頭貫穿車窗，擊中黃的胸腹部，造成大量出血，送醫回天乏術。

林、李、謝3人被檢方起訴，李強調當時說好「打腳就好」，否認殺人；謝承認牽線，卻稱對後續案情不清楚；林起初承認拿錢殺人，並說指令是「把子彈全部打光、反正給他死就對了」，事後翻供辯稱5萬元酬勞是和謝借的錢。