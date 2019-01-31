邱太三護妻告媒體 法治時報社長得賠80萬並登報道歉

2019-01-31 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



前法務部長邱太三被法治時報社社長黃越宏指妻子宋富美申請回任法官「是為了司法官的年金而回」，且是向司法院關說的結果，自訴黃加重誹謗罪，創下部長告媒體的首例。刑事部份，黃一審被判拘役50日，可易科罰金，目前案件上訴二審中；民事部分，邱向黃求償300萬元，並在聯合報等四大報、法治時報刊登道歉啟事，台北地方法院今天宣判，判黃應賠償邱80萬元，並在聯合報等四大報任一報登載道歉啟事，可上訴。

黃越宏前年4、5月於法治時報、三立電視台「新台灣加油」節目中，指控邱太三關說宋富美回任台中地院法官，並指邱在法官法立法階段，透過民進黨向司法院施壓，邱認為黃所言不實，限期5天道歉，否則提告。

邱太三原揚言對節目主持人廖筱君、律師周武榮提告，但三立電視事後發聲明指出，「未來節目當中涉及當事人名譽或隱私部分，將會以更嚴謹的標準檢視事件議題」，邱因此只對黃越宏提告，除求償300萬元外，要求黃在聯合報等4大報、法治時報刊登道歉啟事。

邱太三曾說，黃越宏捏造事實，指宋回任法官時，他只是台中一所大學的系主任，「何德何能可以對國民黨團、司法院施壓？」、「當時民進黨席次在立法院不到四分之一，如何施壓？」

黃越宏出庭曾認為，宋富美2011年申請回任台中地院法官，已屆55歲，實務上，超過50歲無論是法官、檢察官申請回任，通常不被考慮，「她是為了優退的司法官年金而回任」，2006年到2016年間，沒有人可以在最後一年回任法官，宋享有例外、特殊狀況。一審判黃拘役50日，易科罰金5萬元。