18歲賺到1億？ 魏曜笙向銀行詐貸1.9億得再關6年

2019-01-31 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



以「十八歲賺到一億」一書聲名大噪，又因偽造文書等案入獄服刑的魏曜笙，另被控向土地銀行、華南商銀等多家銀行詐貸1億9千餘萬元，一審判3年徒刑，二審認定魏犯銀行法詐欺取財罪，改判6年徒刑，同時追徵1億4千餘萬元犯罪所得。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

魏曜笙原名為魏文傑，2001年出版「十八歲賺到一億」著作，自稱國二時嗅到call機背後不可限量的商機，輾轉借款50萬投入call機買賣市場，短短3天進帳90萬元，書中暢談商場談判、「分期付款」創高峰、「獵人」挖角等經驗，書上市不久就引起話題，魏因此一夕成名。

魏多年後假冒汶萊皇室成員虛設「汶萊皇家基金」，吸金130萬美元；魏因多起詐欺、偽造文書案陸續被判刑定讞，高院2017年12月裁定魏違反公司法等罪，應執行7年10月徒刑，目前仍在監服刑。

判決指出，魏曜笙是佺格數位生技公司、喜博宅配通路公司的負責人，因為龐大的資金需求，又因自己沒有妥善控管營運成本、行銷費用，導致資金用盡，他2003年、2004年間填製虛偽交易憑證，向華南等多家銀行詐貸，總金額高達1億9000餘萬元，違反商業會計法、刑法行使業務登載不實文書等罪。士林地院審理多年，三度判免訴，但都遭高院撤銷發回，直至更三審認定部分犯罪事實已經審判，免訴，其餘部分經減刑後依違反商業會計法判他3年徒刑。

魏上訴，檢方認為，本件詐取銀行財物與和2008年間判決逃漏稅捐的犯行不同，魏詐騙銀行達上億元，嚴重破壞金融秩序。魏因自有資金用盡，先後詐貸近2億元，情節重大，考量他清償5000多萬，審理時一再表明「深有悔意」，判他6年徒刑。