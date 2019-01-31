馬國車手免費來台撈一票 難逃牢獄之災

2019-01-31 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



詐騙集團日前在東南亞網路社團宣傳「免費來台遊玩兼短期打工」，號召外籍人士來台灣當車手，以觀光簽證來台1個月，做完案就離境。台南警方去年6月底查獲1名馬來西亞籍顏姓車手，在安平區超提領詐欺款項時失風被捕，同行蔡姓車手逃逸，還到新竹城隍廟求神，期能早日回到馬國，在桃園機場準備搭機離境時落網，台南地院審理後分處2年、1年6月徒刑。

檢警調查，蔡姓車手在馬來西亞從事搬運工作，月入4千馬幣，與日前落網的顏姓車手同為馬國華人，在新加坡從事建築工地粗工，月入新加坡幣800、900元。因缺錢花用，去年6月間透過手機微信交友軟體，認識詐騙集團首腦。

詐騙集團以免費來回機票、支付來台生活費用及日領薪資補貼旅費，誘騙2人以觀光名義搭機來台，擔任詐騙提領車手。去年6月23日搭機抵台，蔡、顏兩人一組，依其指示，到台南安平等地提領詐欺款項。據統計，兩人合計有14人被害，詐領金額約120萬元。

然而，蔡得知顏6月29日被警方逮捕，察覺事態嚴重，與詐騙集團首腦聯繫時，僅告知他先到北部附近躲一躲，之後再安排其去處，隨即斷了音訊。警方研判他可能潛逃出境，由檢方通報移民署境管留置。他聯絡馬國女友幫忙購買機票，在北台灣四處躲藏，還到新竹城隍廟求神，祈求能早日回到馬來西亞， 7月4日晚間，準備搭機離台時被逮。