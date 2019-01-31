索賄鐵改局官員想回家過年 檢：他熱愛露營恐會藏匿

2019-01-31 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



交通部鐵改局（現鐵道局）副工程司余姓男子遭控藉辦理督導高雄鐵路地下化工程，涉向包商索賄，今上午高雄地院依犯貪汙罪嫌，重判12年，褫奪公權6年，可上訴。合議庭痛批，他以各種明暗示、要脅等，使包商配合滿足在物質上需求，列出他索賄共有7大項，價值近60萬元。

余姓男子始終否認犯行，他今天上午聽判完臉色沉重，審判長接著進行調查訊問，決定是否繼續羈押，他語帶哽咽不認為該受處分，但說「想回家過年！」，表示當時選擇離家是思慮不夠成熟，但仍接送小孩上下學，盼回家修復家庭關係。蒞庭檢察官則指余熱愛露營，恐會藏匿，不贊同交保。雄院先將余還押，續押與否待裁定。

合議庭指出，余姓男子索賄包括高級餐廳餐券、自己及配偶私人機車維修保養、私人宴客支出消費、每次2萬至5萬元不等現金、私宅廚廁裝修暨添購家電等用品、自己及配偶使用之新款蘋果手機各1支、私人休閒器材及書房用具等物部分，共計價值59萬5969元。

判決指出，余姓男子任職交通部鐵路改建工程局南部工程處，先後擔任過第四工務段任工程員、幫工程司，案發時為第六工務段任副工程司；並擔任高雄地區「青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化（明挖覆蓋）工程」主辦督導人員；預算金額56億7355萬8770元，最後包商泛亞公司得標金額48億8000萬元。

合議庭審理發現，余姓男子深知承包商希望工程順利，必會盡量滿足他，避免橫生枝節，施工期間不時以各種明示、暗示、要脅、辱罵，甚至強勢干涉承包商公司人事及作業，根本已經不是單純擔任工程主辦督導人員應有的行徑。

檢廉去年3月發動搜索，訊後並聲押他獲准。據查，他私人用餐發票、禮券會打上包商統編「核銷」，以1「桌」代表1萬元索賄現金，他疑似與妻子相處不睦，搬出去與小三同居，外面租處的裝修及添購用品，也都貨到付款給包商買單。