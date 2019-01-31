開賭？板橋民宅藏麻將推筒子賭場 開幕1天就被抄

2019-01-31 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



春節將至，職業賭場蠢蠢欲動，廖姓女子在板橋區成立「麻將推筒子」職業賭場。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook 春節將至，職業賭場蠢蠢欲動，新北市警海山分局日前接獲轄內民宅疑似有賭博情資，成立專案小組調查，搜索時果然破獲「麻將推筒子」職業賭場，現場查扣「抽頭金」7千元、賭資29萬6300元、麻將筒子40張、監視器主機、螢幕及鏡頭6具、通報鈴1組等器具，訊後依賭博罪移送法辦。

新北市警海山分局指出，依照國人習性，逢年過節常有聚會打麻將、玩牌等娛樂行為，但若有人提供場所、抽頭營利，進而成為職業賭場，警方均會加強防制、打擊，亦是現今春節期間警方「加強重要節日安全維護工作」重點工作項目。

警方接獲線報，轄內長江路一處民宅近日疑似成立職業賭場，經埋伏監控，本月22日15時由新海派出所動員前往民宅搜索，起出相關賭博用品，帶回廖姓主持人（64歲）、把風及賭客共18名，訊後依賭博罪及違反社會秩序維護法移送法辦。