高階首長交接 新任廉政署長：持續推動廉政相關立法

2019-01-31 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



法務部今舉行檢察長及高階主管、機關首長交接儀式，台南地檢署檢察長鄭銘謙出任廉政署署長。高雄高分檢主任檢察官林慶宗派行政執行署署長，笑稱調動讓他與妻子「小別勝新婚。」連江地檢署檢察長俞秀端則以「司法女神Justitia」為「偶像」，要求自己辦案必須客觀公正。

本次首長調動幅度很大，28位檢察長調動21位。前檢察司長、高檢署襄閱主任檢察官林邦樑派金門高分檢檢察長。他直呼心情感到「非常愉悅」，一則以喜一則以憂，相較於過去職務，有人告訴我，從「今天開始人生要變彩色了！」但是我明白責任會更加重，不禁擔憂如何帶領所屬檢察官，營造優質環境？全力以赴就對了！

曾在2005年獲十大傑出青年的高檢署檢察官俞秀端，被派任連江地檢署檢察長。她致詞表示，心情忐忑，擔任檢察官是自己的夢想而且是引以為榮的職業，「不！它是一個職志。」

她說，「司法女神Justitia」左手拿著天秤、右手握著寶劍，用天秤來進行公正審判、用寶劍來懲奸除惡，司法這把劍，它是雙面刃，可以摘奸發伏，同時在過程中也可能傷及無辜。我們要如何善用這把劍？Justitia矇住雙眼，不讓自己有異見、成見，客觀地用一顆柔軟、真誠的心，貼近事實及真相。「擔任檢察官我一直以此為信念。」

台南地檢署檢察長鄭銘謙出任廉政署長。他強調，首先，將持續落實聯合國反貪腐公約，並強化與國際廉政機關交流，讓全世界看到台灣廉潔，打擊貪污。第二，落實廉政法規，這是回應人民對司改國是會議的期待，除了《公職人員利益衝突迴避法》的配套之外，還有《揭弊者保護法》等是要持續推動的立法。

第三，加強廉政人員教育訓練，提升專業知能與宏觀視野。第四，落實廉政風行管理，機關首長的舉足輕重，將持續透過風行控管建立廉政還政。第五，整合肅貪能量，增進偵查作為、與調查局合作。