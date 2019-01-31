抓酒駕槓上開花 警查獲「古董級」賭博電玩小瑪莉

2019-01-31 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



請抽一根菸，找到「古董級」投幣式賭博電玩小瑪莉！竹東分局二重埔所副所長黃宗標日前與所內同事查獲呂姓男子酒駕，沒想到好心請對方抽一根菸，竟意外得知「小瑪莉」的消息，28日前往寶山鄉蒐證，查獲賭博賭客1名，3台有財神爺之稱的賭博電玩小瑪莉，並於機台內查扣全部都是10元零錢的賭資2萬1千元，全案依違反賭博罪及電子遊戲場業管理條例移送偵辦。

黃宗標表示，幾周前查獲34歲的呂姓男子酒後駕車，當時陪同入所路上，請對方抽根菸，聊天過程中，呂男無奈的向警方解釋，自己是因為陪玩賭博電玩狂輸1萬多元的朋友喝酒，才會酒後駕車，黃宗標一聽，馬上詢問呂男其友人玩賭博電玩的地點，進一步巡查暗訪。

二重派出所長傅紹奕表示，經過數週的勘察，警方28日前往取締，發現22歲余姓男子，在自家開設檳榔攤店倉庫中，擺設俗稱「小瑪莉」電玩機台「財神爺」，該地點在寶山鄉及新竹市交界，外觀並不起眼。

警方不動聲色進入探查時，還有賭客沉迷電玩，忘我的邊投錢邊操作機器，對警方暗中蒐證毫不知情。當警方蒐證完畢，立即將現場3台古董級的賭博電玩「小瑪莉」、設置小瑪莉的22歲的余姓男子，及1名當時現場在玩小瑪莉的賭客帶回。