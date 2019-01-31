親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
防堵兒虐補破網
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

載400萬運鈔車擦撞貨車 高雄立出動9警包圍護鈔

2019-01-31 13:49聯合報 記者張媛榆╱即時報導

高雄市三民區前天中午發生一件交通事故，一輛載有新台幣400萬現金的運鈔車行經熱河街一處閃紅黃燈路口，和一輛小貨車發生擦撞，並波及一名女騎士和路旁轎車，警方到場發現是運鈔車立即繃緊神經，派出共9名警力到現場，直到保全公司派遣另一輛運鈔車前來接續運鈔，現場所有人才鬆口氣。

三民一警分局指出，保全公司運鈔車李姓駕駛（26歲）前天中午1點43分開車行經閃紅燈熱河二街、康平街口，和閃黃燈路口的小貨車王姓駕駛（29歲）發生對撞，運鈔車撞擊後波及蔡姓婦人（56歲）的機車後，再撞到路旁一輛轎車後停下。

撞擊後，運鈔車、小貨車車頭皆損毀無法駕駛，運鈔車李姓駕駛肩膀疼痛，王姓貨車駕駛脖子、肩膀扭傷、手肘擦傷，蔡姓婦人身體及手腳多處擦挫傷，送醫後無大礙，3人酒測值皆為零。

警方獲報後到場，詢問運鈔車駕駛才知道車上載有400萬元鉅額現金，現場處理員警不敢大意，立即請求加派警力到現場支援。現場共有7名派出所員警加2名警專實習生，在車禍現場警戒。

運鈔車在事故發生後不久，立即派遣另一輛運鈔車前來接續運鈔，直到將所有鈔票安全運走後，在場員警終於鬆口氣，2名警專實習生直呼「沒想到會遇到如此真實的護鈔勤務！」

高雄市三民區前天中午發生一件交通事故，一輛載有新台幣400萬現金的運鈔車行和一輛...
高雄市三民區前天中午發生一件交通事故，一輛載有新台幣400萬現金的運鈔車行和一輛小貨車發生擦撞。記者張媛榆／翻攝
分享
撞擊後運鈔車、小貨車車頭皆損毀無法駕駛。記者張媛榆／翻攝
撞擊後運鈔車、小貨車車頭皆損毀無法駕駛。記者張媛榆／翻攝
分享
撞擊後運鈔車、小貨車車頭皆損毀無法駕駛。記者張媛榆／翻攝
撞擊後運鈔車、小貨車車頭皆損毀無法駕駛。記者張媛榆／翻攝
分享

保全車禍

相關新聞

豆腐岬海域船觸礁人不見 宜蘭搜尋失蹤船長

2019-01-31 12:09

凸起0.1公分地磚絆倒顧客 連鎖賣場判賠14萬餘元

2019-01-31 12:00

調查局救回89萬受損鈔票 讓車商過年發紅包

2019-01-31 13:57

彭佳嶼海域兩船擦撞 物資運補船沉沒人員均獲救

2019-01-31 13:35

出養一甲子只有一張生母黑白照 警助她認親淚如雨下

2019-01-31 13:01

影／北市連環撞後四輪朝天 駕駛坦承：我心不在焉

2019-01-31 12:41

南市警強力掃除黑幫廟會 2黑幫17人到案

2019-01-31 12:33

年關將近！ 提存鉅款可向警察機關申請免費護鈔

2019-01-31 11:42

春節期間福和橋下機動派出所 近距離服務市民

2019-01-31 11:35

3歲娃跟爸吃不飽 媽媽心疼、保證要養胖

2019-01-31 11:33

一氧化碳中毒去年奪11命 熱水器安裝通風不良處所最大宗

2019-01-31 11:21

又是酒駕釀禍！ 標誌牌秒變蹺蹺板

2019-01-31 10:55

持槍討債同夥吆喝「叼落」 嫌開2槍遭起訴

2019-01-31 10:48

棺材本都騙！詐團挑老人下手 屏警跨縣市逮23人

2019-01-31 10:40

影╱毒蟲窩車內吸毒 遇警嘆「還在爽你們就出現了」

2019-01-31 10:37

通緝犯見警拔腿就跑 友人幫忙擋警齊送辦

2019-01-31 10:04

負氣離家3年得知父辭世百日 男子悔：來不及告別父親

2019-01-31 10:03

嚇！詐騙集團超多 嘉縣警17天抓102個

2019-01-31 09:58

尋人高手助失聯20年婦人回家 弟激動：這是我姐姐

2019-01-31 09:47

大甲溪峭壁驚見男子尋短 死者是失聯5年失蹤人口

2019-01-30 22:31

男遇臨檢嗆示證 警署力挺員警依法執法

2019-01-30 19:53

TOYOTA業務交車與粉紅保時捷撞爛 「今年過年難過了」

2019-01-30 19:00

麗寶樂園斷軌雲霄飛車停擺 遊客從16層樓高處走下

2019-01-30 19:00

影／離奇車禍 機車騎士自摔慘遭汽車輾過

2019-01-30 17:42

新北中山橋貨車自撞 乘客嚇呆坐車內毫無反應

2019-01-30 17:35

過年前遇死劫 男騎士閃避小黃撞上違停車慘死

2019-01-30 17:33

國道警車設備升級 盼不再有員警因公殉職

2019-01-30 17:12

雞婆管區給關懷還捐錢 只要長者記下派出所電話

2019-01-30 17:08

闖紅燈想快一秒的下場 休旅車撞兩車後翻車GG

2019-01-30 16:43

「死神招手」微電影熱播 台中第5分局提醒別成酒駕者

2019-01-30 16:28

粉色保時捷遊石門水庫與TOYOTA對撞 網驚少女心都碎了

2019-01-30 16:24

影／女模遭盜圖反被嗆 感嘆：無法可管？

2019-01-30 16:09

女子輕生從7樓直墜3樓 卡在樓下遮雨棚動彈不得

2019-01-30 15:28

孝子撞法拉利賠償恐達千萬元 社會捐款544萬

2019-01-30 14:47

金香舖暗藏大量爆竹 擔心五股大爆炸重演立即查扣

2019-01-30 14:11

預拌混凝土車翻落50公尺掉海中 司機骨折被尋獲急送醫

2019-01-30 14:07

宜蘭預拌混凝土車翻落50公尺邊坡掉海中 司機搶救送醫

2019-01-30 14:06

台中工業區廠房傳工人二樓墜落 無呼吸心跳送醫急救

2019-01-30 14:03

跑車深夜飆速攔不住 見警亮槍才說「怕警察」

2019-01-30 13:05
看更多

熱門文章

TOYOTA業務交車與粉紅保時捷撞爛 「今年過年難過了」

2019-01-30 19:00

粉色保時捷遊石門水庫與TOYOTA對撞 網驚少女心都碎了

2019-01-30 16:24

目睹老公1家3口用餐 老婆驚知外遇組家庭

2019-01-30 20:26

賴男刺死台中牙醫師 遺孀「一封來不及讀的情書」惹人淚

2019-01-30 15:30

麗寶樂園斷軌雲霄飛車停擺 遊客從16層樓高處走下

2019-01-30 19:00

黎明幼兒園長林金連赴總統府陳情 自殘流血送醫

2019-01-31 12:40

高雄鐵路地下化索賄包商 官員拒認罪重判12年

2019-01-31 11:29

竹聯幫辦公祭天道盟同心會致意爆推擠 警拔槍制止

2019-01-31 10:22

機上風景要多少有多少 真相：打開冰箱就能出國

2019-01-31 10:41

出養一甲子只有一張生母黑白照 警助她認親淚如雨下

2019-01-31 13:01

大甲溪峭壁驚見男子尋短 死者是失聯5年失蹤人口

2019-01-30 22:31

「尋奶啟事」掛街頭 驚見「奶奶快回家」好害羞

2019-01-30 21:33

「脂肪出去體力進得來」警仿市長口吻 韓國瑜笑有創意

2019-01-30 21:51

行政院前誤射子彈 原來是屠夫攜豬隊友上酒店

2019-01-30 15:27

酒警語「飲用後請勿打給前女／男友」 網：這是三小

2019-01-30 21:14

重感冒恍神繳槍走火 刑事局警備隊員遭記過

2019-01-30 17:27

前市議員郭明賓坦承賄選 樁腳Line對話成鐵證

2019-01-30 18:35

受刑人對室友乘機性交 被害人：新來的不敢叫

2019-01-30 16:55

6千萬豪宅法拍價只剩3千萬 竟是書記官趕結案

2019-01-31 09:56

凸起0.1公分地磚絆倒顧客 連鎖賣場判賠14萬餘元

2019-01-31 12:00

過年前遇死劫 男騎士閃避小黃撞上違停車慘死

2019-01-30 17:33

沒加辣怒甩兒巴掌！檢今依傷害、強制罪嫌起訴肉圓爸

2019-01-31 12:46

男大生涉性侵4名女童 受害女童家長：盼韓國瑜清理教育界敗類

2019-01-30 17:57

男遇臨檢嗆示證 警署力挺員警依法執法

2019-01-30 19:53

色濟公報明牌要摸奶 瞎扯「起乩狀態不知情」

2019-01-30 16:02

母子聯手虐死女童二審才想道歉 阿公：鱷魚的眼淚誰信？

2019-01-30 16:08

闖紅燈想快一秒的下場 休旅車撞兩車後翻車GG

2019-01-30 16:43

影／離奇車禍 機車騎士自摔慘遭汽車輾過

2019-01-30 17:42

水電工覬覦財產24刀砍死老婦 他老闆也得連帶賠462萬元

2019-01-31 12:36

3年虐死2兒女 夫妻續押求重刑

2019-01-31 00:45

女童遭性侵傳有「鄉民正義」 幼園籲理性

2019-01-30 19:15

被害牙醫妻：請蔡總統兌現承諾 把洞補起來

2019-01-31 00:39

去年酒駕死亡人數升高 交部盼修法盡速三讀

2019-01-31 09:59

國道警車設備升級 盼不再有員警因公殉職

2019-01-30 17:12

25歲女情緒低落板橋百貨頂樓要跳樓 警抱緊拉回

2019-01-31 13:40

「死神招手」微電影熱播 台中第5分局提醒別成酒駕者

2019-01-30 16:28

娘用手機探望獄中的兒 澎湖2監獄下月試辦

2019-01-30 17:46

按摩女挑逗男客「想那個要戴」 法院認定按摩院違法

2019-01-31 11:06

農地違法搭建鐵皮屋當餐廳 院檢認知不同調引論戰

2019-01-30 17:39

熟女尾椎不適求診 事後控75歲推拿師指侵她

2019-01-31 12:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top