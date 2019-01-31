載400萬運鈔車擦撞貨車 高雄立出動9警包圍護鈔

2019-01-31 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張媛榆 ╱即時報導



高雄市三民區前天中午發生一件交通事故，一輛載有新台幣400萬現金的運鈔車行經熱河街一處閃紅黃燈路口，和一輛小貨車發生擦撞，並波及一名女騎士和路旁轎車，警方到場發現是運鈔車立即繃緊神經，派出共9名警力到現場，直到保全公司派遣另一輛運鈔車前來接續運鈔，現場所有人才鬆口氣。

三民一警分局指出，保全公司運鈔車李姓駕駛（26歲）前天中午1點43分開車行經閃紅燈熱河二街、康平街口，和閃黃燈路口的小貨車王姓駕駛（29歲）發生對撞，運鈔車撞擊後波及蔡姓婦人（56歲）的機車後，再撞到路旁一輛轎車後停下。

撞擊後，運鈔車、小貨車車頭皆損毀無法駕駛，運鈔車李姓駕駛肩膀疼痛，王姓貨車駕駛脖子、肩膀扭傷、手肘擦傷，蔡姓婦人身體及手腳多處擦挫傷，送醫後無大礙，3人酒測值皆為零。

警方獲報後到場，詢問運鈔車駕駛才知道車上載有400萬元鉅額現金，現場處理員警不敢大意，立即請求加派警力到現場支援。現場共有7名派出所員警加2名警專實習生，在車禍現場警戒。