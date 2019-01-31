農曆春節將至！警察萌娃逛大街 教導防竊防扒技巧

2019-01-31 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭縣警局為加強重要節日安全維護，擴大犯罪預防宣導效果，刑事警察大隊犯罪預防宣導團特於過年前在宜蘭市最熱鬧、人潮最多的南館市場以警察人偶遊街方式向採買年貨的婆婆媽媽示範防扒竊、防搶技巧，現場還免費贈送限量萌警娃娃春聯門貼及紅包袋。圖／宜蘭縣警局提供 分享 facebook 農曆春節將至，宜蘭各地市場湧現採買年貨潮，民眾身上攜帶大筆現金亦成為扒竊集團覬覦的對象。宜蘭縣警局為加強重要節日安全維護，擴大犯罪預防宣導效果，刑事警察大隊犯罪預防宣導團特於過年前在宜蘭市最熱鬧、人潮最多的南館市場以警察人偶遊街方式向採買年貨的婆婆媽媽示範防扒竊、防搶技巧，現場還免費贈送限量萌警娃娃春聯門貼及紅包袋。

對小偷來說什麼最好偷？刑事警察大隊業務組長詹雪雍表示，像是民眾單手提手提包、後背包或側背包及手提包掛在機車腳踏板處，都是扒竊集團眼中是最好偷的對象，尤其在人擠人的攤位，扒竊集團分工合作，只要民眾一分心就容易遭扒竊。她也提醒，現金應該分開放置，也不要帶太多證件及信用卡出門。

另外，有些民眾習慣將手提包放置機車腳踏板處，一邊騎車一邊採買，這樣容易造成歹徒尾隨伺機搶奪、偷竊，建議民眾將手提包放機車置物箱內比較安全。